Польські фермери під час протесту 24 січня. Напис на плакаті означає «Сільське господарство повільно помирає». Фото: AP/Czarek Sokolowski

Польські аграрії анонсували новий страйк, під час якого перекриватимуть дороги в деяких воєводствах країни та блокуватимуть прикордонні пункти пропуску з Україною. Акція протесту почнеться 9 лютого і триватиме місяць.

Про це заявили в польській профспілці фермерів «Солідарність», пише hromadske.

У заяві йдеться, що у фермерів Польщі «урвався терпець» і рішення Єврокомісії від 31 січня «неприйнятне» для всієї аграрної спільноти.

Нагадаємо, 31 січня Європейська Комісія запропонувала продовжити скасування експортних мит для українських товарів іще на рік. Водночас для експорту деяких товарів пропонують ввести заходи контролю.

Зокрема, такі заходи стосуватимуться м’яса птиці, яєць і цукру. Якщо імпорт цих продуктів перевищить обсяги 2022–2023 років, то мита на них введуть знову.

В заяві організації засудили «пасивність польської влади та її декларації про співпрацю з Єврокомісією» і заявили, що їм «не залишили іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк». Його початок призначили на 9 лютого, а закінчити його планують до 10 березня.

«Просимо наших земляків зрозуміти та усвідомити ситуацію, у якій ми всі опинилися. Ми боремося за наше спільне благо, яке полягає в тому, щоб захистити польські сімейні ферми, часто ферми кількох поколінь, від краху та банкрутства», — закликали у фермерській профспілці.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемаратону заявив, що польські прикордонники ще не підтвердили, що протест відбудеться, однак відновлення блокади «не можна виключати».

Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.