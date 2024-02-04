Учасники Нацвідбору "Нвробачення". Фото: "Суспільне"

Понад 1 мільйон українців проголосували через додаток «Дія» за представника України на пісенному конкурсі «Євробачення».

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Дії».

Станом на 17:00 вже проголосувало 1мільйон 6 тисяч 321 українець.

«Українці — міць. Понад 1 000 000 голосів у Дії. Ви перевершили усі очікування і прогнози. Раніше з голосуванням через платні смс участь брали лише десятки тисяч людей. Ви перетнули позначку в мільйон», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «Дія» не зберігає персональні дані. Тому, коли людина заходить в застосунок щоб проголосувати — відправляється запит у реєстр для перевірки громадянства та віку. Від великої кількості запитів створювалась черга, вказали в Дії.

«Наші розробники збільшили потужності Дії в 5 разів. Адже українці встановили рекорд не тільки по запитах на вхід у застосунок. А ще понад мільйон голосів за фаворита на Євробаченні!», — додали в «Дії».

Результати голосування на «Євробаченні» стануть відомо о 19:05.

Нагадаємо, що у «Дії» під час голосування у Нацвідборі на «Євробачення-2024» 4 лютого зафіксували «рекордну кількість» користувачів за всю історію проєкту.

Українці 3 лютого мали обирати представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте, користувачі скаржаться, що застосунок не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав».

Повідомлялося, що у «Євробаченні-2024» взяли участь 37 країн, включно з п’ятьма країнами-засновницями — Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція — та країною-переможницею попереднього конкурсу — Швецією.