Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото з відкритих джерел

Російська армія останнім часом частіше застосовує балістичні ракети для ударів по Україні.

Про це, 5 лютого, в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

— Цієї ночі було завдано удару балістичними ракетами, зокрема трьома Іскандерами-М та трьома С-300, по сходу України. Іскандерами били з Ростовської області, а С-300 — з окупованої частини Донецької області, — сказав він.

При цьому речник Повітряних сил зазначив, що балістика росіян, далеко не завжди долітає до своїх цілей.

— Це стосується і «Кинджалів», і «Іскандерів», і С-300. Але треба розуміти, що якщо воно не долітає в ціль, яку мітив ворог, воно може попасти деінде, тому загроза від того не зменшується, треба реагувати на будь-які загрози, про які повідомляють, — наголосив Юрій Ігнат.

Віт також додав, що ворог останнім часом став частіше використовувати безпілотники Shahed проти людей на прифронтовій території. Використання дронів на близькій відстані зменшує шанси, що їх зіб'є ППО захисників.

Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати з артилерії Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.

Також у ніч на 5 лютого російські війська били по Херсону. Через ворожу атаку виникло дві пожежі у приватних будинках. За словами працівників ДСНС, ворог прицільно вдарив по одному з житлових кварталів міста.