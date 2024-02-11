Обстріл Херсону. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 11 лютого, армія РФ обстріляла Херсон.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«Окупанти вдарили по Херсону. Постраждала пасажирка маршрутки. 61-річну жінку доставили до лікарні в стані середньої важкості. Медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування буде амбулаторним», — йдеться в повідомленні.

Також, сьогодні, 11 лютого, Сили оборони знищили у Миколаєві та області 18 «Шахедів», якими російська армія атакувала вночі. Постраждали адмінбудівля, житлові будинки та автомобілі. Поранення отримав 47-річний чоловік. Внаслідок влучань загорілася територія інфраструктурного обʼєкту, яка була ліквідовано підрозділами ДСНС.