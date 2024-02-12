РФ залучатимуть строковиків до бойових дій на окупованих територіях, Фото: Центр нацспротиву

Росіяни залучатимуть до бойових задач строковиків на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією джерел Центру нацспротиву, росіяни мають намір залучати до участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України строковиків. Зокрема, зазначається, що регіональні управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) мають відбирати призовників у військових комісаріатах за власними критеріями, щоб замість Збройних сил РФ вони йшли в спецслужбу.

«Для забезпечення цих заходів з високою ймовірністю запровадять нову систему фінансових доплат, яка передбачає виконання стрибків із парашутом із літального апарата відповідно до програми (плану) оперативно-бойової, навчальної підготовки, а також під час проведення оперативно-бойових заходів», — зазначили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, РФ планує відкрити клуб «Воїн» для мобілізації неповнолітніх в окупованому Запоріжжі.

У тимчасово окупованому Луганську, РФ також планує розпочати роботу російського центр спеціальної підготовки неповнолітніх до військової служби.