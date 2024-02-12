Росіяни залучатимуть до бойових задач строковиків на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією джерел Центру нацспротиву, росіяни мають намір залучати до участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України строковиків. Зокрема, зазначається, що регіональні управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) мають відбирати призовників у військових комісаріатах за власними критеріями, щоб замість Збройних сил РФ вони йшли в спецслужбу.
«Для забезпечення цих заходів з високою ймовірністю запровадять нову систему фінансових доплат, яка передбачає виконання стрибків із парашутом із літального апарата відповідно до програми (плану) оперативно-бойової, навчальної підготовки, а також під час проведення оперативно-бойових заходів», — зазначили в Центрі нацспротиву.
Нагадаємо, РФ планує відкрити клуб «Воїн» для мобілізації неповнолітніх в окупованому Запоріжжі.
У тимчасово окупованому Луганську, РФ також планує розпочати роботу російського центр спеціальної підготовки неповнолітніх до військової служби.
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Росіяни залучатимуть до бойових задач строковиків на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією джерел Центру нацспротиву, росіяни мають намір залучати до участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України строковиків. Зокрема, зазначається, що регіональні управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) мають відбирати призовників у військових комісаріатах за власними критеріями, щоб замість Збройних сил РФ вони йшли в спецслужбу.
«Для забезпечення цих заходів з високою ймовірністю запровадять нову систему фінансових доплат, яка передбачає виконання стрибків із парашутом із літального апарата відповідно до програми (плану) оперативно-бойової, навчальної підготовки, а також під час проведення оперативно-бойових заходів», — зазначили в Центрі нацспротиву.
Нагадаємо, РФ планує відкрити клуб «Воїн» для мобілізації неповнолітніх в окупованому Запоріжжі.
У тимчасово окупованому Луганську, РФ також планує розпочати роботу російського центр спеціальної підготовки неповнолітніх до військової служби.