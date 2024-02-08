РФ планує створити клуб «Воїн» для дітей на окупованій території Запоріжжя, Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, у Запорізькій області з’явиться Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді «Воїн», який мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору «Іскра».

«В клубі підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії РФ. Все це під наглядом інструкторів-окупантів з РФ. Також дітям планують проводити лекції з промиванням мізків щодо війни, а також «російської історії», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Луганську, РФ також планує розпочати роботу російського центр спеціальної підготовки неповнолітніх до військової служби «Воїн».

В центрі розповіли, що за планом росіян, дітей віком від 14 років будуть направляти на військову підготовку. А від 16 років одразу готувати до мобілізації, що є грубим порушенням статті 51 Женевської конвенції.

Також відомо, що до окупованого Маріуполя росіяни завозять російські пропагандистські підручники, а українську літературу вилучають з бібліотек.