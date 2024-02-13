Заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров заявив, що лікарня швидкої медичної допомоги Миколаєва найбільш фінансово забезпечена серед міських лікарень. За його словами, контракти з Національною службою здоров'я України дають їй змогу заробити до 200 мільйонів гривень.

Як повідомляють «НикВести», під час брифінгу у вівторок, 13 лютого, Юрій Гранатуров розповів про ситуацію у Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги. Він прокоментував «втручання» Миколаївської обласної адміністрації у діяльність лікарні, де у вересні минулого року заявили про скорочення штату співробітників, через урізання фінансування закладу Нацслужбою здоровʼя України.

Нагадаємо, що майже рік тому «НикВести» повідомляли про аналогічне скорочення лікарів та медсестер, проте головний лікар Олександр Демʼянов та заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров стверджували, що воно торкнеться виключно пустих вакансій.

Це виявилось неправдою, після чого голова Миколаївської ОВА Віталій Кім виступив з промовою і звинуватив свою команду у тому, що йому «доповіли одне, а вийшло навпаки». Після цього Віталій Кім заявив на сесії міськради Миколаєва, що перед ними поставлено завдання не лише компенсувати втрачений медперсонал, але й знайти нових лікарів, які потрібні Миколаєву. Водночас Юрій Гранатуров заявив, що голова ОВА Віталій Кім має намір знайти державну субвенцію на виплату заробітних плат медикам лікарні швидкої медичної допомоги.

— Так, звісно, ми тоді втручалися у цю ситуацію, працювали з керівництвом цієї лікарні. Тоді накази, скажемо так, некоректні, були відмінені, але ситуація була дуже напружена. Ми не втручалися, ми коректно відносимося до міського органу самоврядування міськвиконкому, але ми контролювали цю ситуацію, працювали з адміністрацією лікарні, працювали з Національною службою здоров’я. Ми працювали з усіма, — зауважив він.

Результатом цієї роботи Юрій Гранатуров вважає той факт, що лікарня має змогу заробляти більше, ніж минулого року. Наразі ЛШМД має контрактів з Національною службою здоров'я України на 143,3 мільйони гривень. Проте, залишається незрозумілим, як збільшення фінансування лікарні вплине на рівень заробітних плат лікарів медзакладу.

— У Минулому році вони (ЛШМД, — прим.) були законтрактовані на 104 мільйони гривень, у цьому році у них підписані контракти, якщо вони максимально все робитимуть, на 143 мільйона 362 тисячі. Додатково, коли у них буде збільшено кількість пацієнтів, вони мають зробити ще десь 6,5 мільйонів гривень у квартал. Тому жодних перепон для того, щоб ця лікарня нормально працювала немає. Все залежить тільки від спокійного наполегливого менеджменту і оптимального підходу до тих чи інших ситуацій. Можливість заробити у них є. Максимально вони можуть дійти до 200 мільйонів. Вони перші серед міських лікарень з найбільшим об’ємом отриманих коштів за свою роботу, — зазначив він.

Варто додати, що у листопаді 2023 року медики миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги заявили, що керівництво охорони здоров'я міста разом із головним лікарем закладу вчергове планують скоротити медперсонал та одне з хірургічних відділень. Лікарі звернулися до голови обласної державної адміністрації Віталія Кіма з проханням зберегти медичний заклад та його персонал.

Юрій Гранатуров з лікарями ЛШМД. Фото з Facebook

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Корупція у лікарнях

Вдруге очільник ОВА загадав цю ситуацію через місяць та ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цьому стала інша ситуація у медичній галузі області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах в Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, зокрема головному лікарю Віктору Тарану.

Реагуючи на цю ситуацію голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров’я ОВА не несе відповідальність за діяльність головного лікаря.

Водночас Юрій Гранатуров повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку у обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Пізніше стало відомо, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовляння довідок для ухилянтів, залишиться на посаді.