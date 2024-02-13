Будівля Кабміну. Фото: ЕП

У вівторок 13 лютого Кабінет міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію трьох освітньо-наукових закладів у Києві, Харкові та Львові. Їх об’єднають з університетами.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

Згідно з рішеннями:

Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха об’єднають зі Львівським національним університетом імені Івана Франка;

Науково-дослідний інститут українознавства- з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка;

Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ імені В. Н. Каразіна.

«Зазначені рішення ухвалені з метою оптимізації мережі наукових установ та закладів вищої освіти, поліпшення управління, посилення кадрового потенціалу, дослідницької бази, можливостей додаткового залучення конкурсного і позабюджетного фінансування наукової діяльності дослідницьких інституцій. Водночас це дасть можливість університетам посилити дослідницьку складову в освітньому процесі», — йдеться у повідомленні.

Обʼєднання вишів Миколаєва

Як відомо, 5 січня на сайті Міністерства освіти і науки України було опублікована інформація про наміри об’єднати Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського з університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів планувалось створити багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Коментуючи цю ініціативу, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, висловив своє незадоволення щодо запропонованої назви УКРоП для нового навчального закладу. Зокрема він зазначав, що рішення не відображає думку та позицію студентів та викладачів Національного університету кораблебудування.

Кабмін підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва без надання їм назви УКРоП, яке запропонувало Міністерства освіти України.

Думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного, озвучив попередньо начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Тоді у Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА. Доктор педагогічних наук професор Світлана Якименко відповіла, що навчальний заклад не має бути закритим. До звернення долучилися і студенти вишу, які закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.