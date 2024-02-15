Росіяни обстріляли чотири райони Донеччини. Фото: Донецька ОВА

Протягом доби, з 14 по 15 лютого, російські окупанти обстріляли чотири райони Донецької області.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін

Волноваський район

У Багатирі Великоновосілківської громади дві людини загинули і дві поранено.

Покровський район

Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. У Селидовому три людини загинули і шість поранено, пошкоджено 12 багатоповерхівок, школу і церкву. У Курахівській громаді поранено людину у Курахівці, обстріляні Курахове і Вовченка. У Новогродівці поранено три людини, пошкоджено 14 багатоповерхівок, зруйновано дитсадок.

Краматорський район

У Лиманській громаді обстріляні Торське, Зарічне і Ямпіль, у Краматорській — Ясногірка. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район

Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади та у Щербинівці Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджені два приватні будинки.

Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 39 осіб, зокрема сім дітей.

Росіяни обстріляли чотири райони Донеччини. Фото: Донецька ОВА Росіяни обстріляли чотири райони Донеччини. Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, росіяни минулої доби обстріляли понад 16 населених пунктів Харківської області, є загиблі та поранені.

Вранці, 15 лютого, у Бучанській громаді, що на Київщині працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та автомобіль.

Також, минулої доби російські військові вчергове обстріляли територію Миколаївської області.