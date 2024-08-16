Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков, фото Анна Монтавон

На розгляд депутатів Миколаївської міської ради винесли пропозицію перейменувати сквер «Вітрильний», що знаходиться в районі громадського простору *8 Причал, на сквер «Данської солідарності».

Відповідний проект рішення який ініціював та підготував головний архітектор Миколаєва Євген Поляков, пишуть «НикВести».

У пояснювальній записці до проекту рішення, який опублікували учора, 15 серпня на офіційному сайті міськради, йдеться, що метою прийняття рішення є демонстрація дружніх відносин Миколаєва з Данією з нагоди Дня міста.

«Проєкт рішення розроблений у зв'язку з відзначенням 235-ї річниці міста Миколаєва, враховуючи дружні, партнерські відносини міста Миколаєва з країною Данією», - так Євген Поляков пояснив мету прийняття проекту рішення.

Нагадаємо, раніше головний архітектор Миколаєва Євген Поляков винайшов, яким чином можна посилити українську ідентичність памʼятці архітектури національного значення Офіцерське зібрання. Він запропонував оформити ДОФ таврійським розписом та використати при оздобленні жовто-сині кольори.

Також Євген Поляков запропонував перетворити Миколаївський будинок Офіцерів флоту на науково-культурний центр, в якому зʼявиться дослідницька секція для вирішення проблем водопостачання на півдні.

Перейменування топонімів у Миколаєві

Зазначимо, що у березні 2023 року Верховна Рада України ухвалила закон про деколонізацію, який передбачає перейменування топонімів в Україні. Серед миколаївських нардепів за це рішення проголосували: Давид Арахамія, Олександр Гайду, Максим Дирдін, Ігор Негулевський, Ігор Копитін, Артем Чорноморов та Олександр Пасічний, які представляють партію «Слуга народу». Їхня колега з Миколаєва Ірина Аллахвердієва була відсутня під час голосування за закон.

Відповідно до закону, рішення щодо зміни назв вулиць та інших топонімів мали ухвалити місцеві ради до 27 січня 2024 року. Однак, уже після того, як сплив строк для прийняття рішення, Миколаївська міська рада почала проводити публічні опитування думок містян, які тривали до липня, таким чином затягуючи процес прийняття рішення. В результаті, 11 липня у коментарі журналістам мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що мерія передає до ОВА усі напрацювання топонімічної комісії та результати опитування жителів Миколаєва. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що міська рада переклала на нього відповідальність за перейменування вулиць міста.

Раніше повідомлялось, що Депутати Миколаївської міської ради звернулись до президента Володимира Зеленського щодо перейменування Ленінського районного суду.

Мер Дніпра Борис Філатов не підтримує ідею перейменування вулиць, оскільки вважає, що цей процес «лише розʼєднує людей».

Директор Миколаївського зоопарку, Заслужений працівник культури України, депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція», член комісії з питань перейменування та городянин року 2001 в номінації «Культура» Володимир Топчий виступив проти перейменування вулиць без врахування історичного фактору, зокрема, він навів в приклад вулиці Лягіна, Фалєєвську та Потьомкінську, наголошуючи на їхньому історичному значенні для Миколаєва.

26 липня на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулиць та провулків.

Також читайте статтю «НикВести» — «Перейменування вулиць Миколаєва: хто, як та чому це робить? Пояснюємо».