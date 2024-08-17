Пошкоджена обстрілом багатоповерхівка у Миколаєві, фото «НикВести»

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради шукає підрядника, який капітально відремонтує постраждалий від обстрілів будинок по проспекту Мира, 70-А

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Скриншот тендеру на ProZorro

Підрядник за 7 мільйонів 940 тисяч 464 гривні має виконати демонтажні роботи, замінити вікна та двері під’їзду, балконні блоки. Також передбчено утеплення та ремонт фасадів, а також ремонт покрівлі. Крім того, підрядник виконає ремонт у квартирах, де планують посилити зовнішні стіни, відновити пошкоджене оздоблення. Наостанок будівельники відновлять прибудинкову територію та засіють газон. Всі роботи мають бути виконані до кінця травня 2025 року.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, на 10 вересня заплановано проведення аукціону.

Нагадаємо, що співвласникам п'яти значно пошкоджених будиеків в Миколаєві відмовили в отриманні компенсацій щодо відшкодування збитків завданих обстрілами російської армії. Відмову у компенсації за повністю знищене росіянами майно, в яке було пряме влучання снаряду або поряд, отримали співвласники будинків по вулиці Адміральська, 32, Крилова, 54, Погранична, 43, проспект Миру 70А і 70Б.

Також повідомлялося, що на ремонт будинку по Мира, 70-А було розроблено проєктну документацію. Його планували планують відновлювати за кошти донорів з допомогою Міністерства з розвитку громад, територій та інфраструктури.