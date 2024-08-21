Місця для паркування, фото: День

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив 22 адреси для паркування транспорту на території міста.

Відповідне рішення від 20 серпня розміщене на сайті міської ради.

Наразі комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство має забезпечити замовлення відповідних схем організації дорожнього руху та погодити їх з патрульною поліцією.

Мова йде про наступні адреси:

вулиця Погранична, 39/1;

вулиця Малко-Тирнівська, 84 – в.

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» має забезпечити засоби організації руху за наступними адресами:

вулиця Космонавтів, 144 – к;

вулиця Троїцька, 222 – к;

вулиця Колодязна, 15 – а;

вулиця 6 Слобідська, 45 – в;

проспект Богоявленський, 22 – в;

проспект Центральний, 171 – д;

вулиця 12 Поздовжня, 3;

вулиця Лазурна, 42 – д;

вулиця Лазурна, 30/1;

вулиця Янтарна, 67 – в;

вулиця Колодязна, 3 – в;

вулиця Космонавтів, 140 – ц;

проспект Миру, 25 – к;

вулиця Медиків, 8 – к;

вулиця Озерна, 15 – д;

вулиця Озерна, 11 – д;

вулиця Лазурна, 2 – б;

вулиця Лазурна, 18;

вулиця Київська, 8 – а;

проспект Корабелів, 2 – к.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки – їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва .Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

25 січня 2024 року Депутати Миколаївської міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва.