Наслідки ракетного удару на ТЕС, фото ілюстративне

В ніч на 20 червня російські окупанти всьоме за останні три місяці атакували теплоелектростанцію ДТЕК. Трьох людей поранено.

Як йдеться у повідомленні ДТЕК.

«Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу», – зазначили у компанії.

Водночас серйозно пошкоджено обладнання станції, додали там. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

«Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці», – додали у ДТЕК.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК обстріляли понад 180 разів. За цей час від обстрілів на станціях поранено 53 працівника, троє енергетиків загинули.

До цього повідомлялося, що якщо Росія продовжить атакувати українські електростанції, то в найгіршому випадку, коли настане зима українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики та опалення.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в коментарі «НикВести» розказав, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.