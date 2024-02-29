Обстріл Херсонщини 28-29 лютого / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російська армія за минулу добу обстріляла 20 населених пунктів Херсонської області, загинула людина і двоє поранені, пошкоджені понад 50 будинків, адмінбудівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди та об’єкт критичної інфраструктури.

Про це 29 лютого повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби обстрілів зазнали Львове, Нововоронцовка, Берислав, Томарине, Зміївка, Антонівка, Дніпровське, Понятівка, Станіслав, Садове, Михайлівка, Качкарівка, Новоберислав, Тягинка, Осокорівка, Одрадокамʼянка, Ромашкове, Зимівник, Інгулець та Херсон.

Зазначається, що російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджені 12 багатоповерхівок та 40 приватних будинків.

У Херсоні зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та типографію, також пошкоджено гаражний бокс.

У населених пунктах області внаслідок обстрілів пошкоджені адмінбудівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди, господарські будівлі та автомобілі, зазначив очільник ОВА.

За даними Херсонської обласної прокуратури, зранку 29 лютого військові РФ обстріляли Дар’ївську громаду Херсонського району.

Внаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік. Пошкоджень зазнали житлові будинки та господарські споруди.

Обстріл Херсонщини 28-29 лютого / Фото: Херсонська обласна прокуратура Обстріл Херсонщини 28-29 лютого / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів Харківщини загинули чотири людини, серед них 6-річна дівчинка. Мати дитини зазнала важких травм, їй надається меддопомога.

Також війська РФ знову обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.