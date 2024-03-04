На півдні України аграрії стартували з посівом овочів у відкритий ґрунт. Компанія «ТОВ «СП ПАЕК», яка вирощує овочі в Миколаївській області, розпочала сівбу моркви на загальній площі 28 гектарів. В кінці лютого – на початку березня компанією уже було засіяно близько 300 гектарів ярої цибулі.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Фейсбук.

«Сіємо моркву на загальній площі 28 гектарів. Тогорічний урожай розійшовся дуже швидко, морква вродила щедро, а якість та смак коренеплодів прийшлись до вподоби нашим покупцям. Тож у цьому році вирішили засіяти трохи більше», — йдеться у повідомленні.

Аграрії Миколаївщини стартували з посівом овочів, фото: ПАЕК Аграрії Миколаївщини стартували з посівом овочів, фото: ПАЕК Аграрії Миколаївщини стартували з посівом овочів, фото: ПАЕК

Як зазначає власник компанії «ПАЕК», аграрій Юрій Кормишкін, увесь процес посіву механізований, для цього використовують власну сільськогосподарську техніку, задіяно декілька агрегатів. Контролюють сівбу спеціалісти та агрономи господарства.

«Злагоджена робота агрономічного та інженерного департаментів показує гарні результати, все йде по затвердженому календарному плану», — зазначає Юрій Кормишкін.

Нагадаємо, на базі тепличного господарства ТОВ «СП «ПАЕК» продовжують вирощувати розсаду ранньої капусти та додатково готують теплиці до посіву інших культур.