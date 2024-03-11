Березнегувате — населений пункт, розташований за 97 кілометрів на північний схід від Миколаєва. З початку великої війни селище зазнало чимало руйнувань, адже знаходилось буквально за десять кілометрів від лінії розмежування бойових дій, що призвели до серйозних руйнувань як загальноосвітніх закладів, так і приватних будинків. Через вибухи жителі втратили своє майно, а більшість з них змушені були шукати тимчасовий притулок у робочих приміщеннях або у родичів.
Як зараз тут живуть люди та відновлюють свої домівки після руйнувань, розповідають кореспонденти «НикВести» в репортажі «Життя в громадах».
Одним з обʼєктів, який був зруйнований на початку війни стала місцева школа — Березнегуватський ліцей, в який влучили пʼять російських ракет. Руйнування школи настільки серйозні, що відновити будівлю неможливо, пояснює директорка ліцею Галина Рудчик.
— Як бачите, будівля зруйнована повністю. Ми налічили п'ять ракет, які влучили на територію школи та повністю її зруйнували. Були заподіяні такі руйнування, які неможливо відновити капітальним будівництвом. В корпусі початкової ланки у нас поряд з навчальним кабінетом була і спальня для першокласників, і ігрова кімната, де знаходяться групи продовженого дня, – розповідає Галина Рудчик.
Крім того, в селищі постраждало багато приватних будинків та обʼєктів інфраструктури. Згідно з даними на грудень 2023 року, громада отримала 1200 звернень про зруйновані та пошкоджені об'єкти, каже голова Березнегуватської громади Сергій Бойко.
Мешканка одного з десятків пошкоджених будинків села Березнегувате Наталія Горбонос розповіла, що через обстріл її будинок зазнав значних руйнувань.
— Одразу чули звуки обстрілів ніби далеко, але потім касетний снаряд прилетів в домівку і влучив біля ліжка. Я в цей момент знаходилась поряд. Чоловік отримав осколкові поранення. Дякую, що живі залишились. Все було побите, все було в дірках у дворі та і в будинку також. Ми отримали кошти на ремонт житла за програмою «єВідновлення», – ділиться спогадами Наталія Горбонос.
Станом на грудень 2023 року за програмою відновлення на ремонт будинків було складено 101 чек-лист на суму 9 мільйонів 727 тисяч гривень. Люди, чиє житло постраждало, вже отримали кошти та відбудовують домівки.
Ще одна мешканка пошкодженого будинку в селі Березнегувате Наталя Неменко розповіла, що її житло також постраждало через російські обстріли. Під час удару 24 серпня 2022 року ракета влучила у подвір'я між двома сусідніми будинками, але потужність вибухової хвилі дісталась і до їхнього дому.
— Глибина воронки від влучення становила більше 10 метрів. Дві домівки були повністю зруйновані також постраждали сусідні будинки. В нас був зруйнований дах. Через те, що майже три доби тоді йшов дощ, наша стеля почала обвалюватись, тому ми намагались шматками шиферу залатати дірки в даху, – каже Наталя Неменко.
Потім Наталя разом з чоловіком вимушено переїхали в будинок, де живе мати жінки, але через три тижні й там стався прильот. Після цього вони вирішили жити у робочому офісі.
Впродовж кількох місяців подружжю надійшли кошти за програмою «єВідновлення», і у пошкодженому будинку вони почали замінювати вікна та двері.
— Взагалі кошти компенсаційні виділяють тільки на матеріал, а за роботу не виділяють. Тільки за те, щоб нам відремонтували дах ми віддали 60 тисяч гривень. Після того, як 24 серпня нам зруйнували домівку ми живемо в офісі і спимо на розкладачках з чоловіком, а бабуся спить в одній кімнаті, там де вікон немає. Ми їй включаємо електричну батарею, так вона і спить, – розповідає Наталя.
Голова Березнегуватської громади Сергій Бойко каже — проблем в громаді вистачає. Але при цьому зазначає, що пріоритетом громади на поточний рік є відбудова шкіл та будівництво укриттів. Крім того, громада планує розв'язувати проблему з водопостачанням.
— На 2024 рік в пріоритеті відбудова загальноосвітніх закладів, будівництво сховищ на території шкіл. Також плануємо в цьому році розв'язувати питання з водопостачанням. Дуже багато башт виходять з ладу, вони були побудовані ще за часів колгоспу та не мінялись. В самому селищі водогони також в дуже поганому стані. Завдяки волонтерським організаціям ми маємо змогу їх частково замінити. Думаю, в цьому році ми максимально це відпрацюємо, – резюмував Сергій Бойко.
Попри тяжкі обстріли, які зазнала громада Березнегуватого внаслідок військових дій з боку російських окупантів, робота з відновлення постраждалих соціальних обʼєктів є пріоритетом. Місцева влада впевнена — це допоможе створити більш безпечні умови для розвитку освіти та дітей громади в цілому.
Раніше ми повідомляли, що в Березнегуватому знесуть пошкоджений обстрілами ліцей та побудують новий: проектна документація коштуватиме 9,6 мільйона гривень. загалом на нове будівництво Березнегуватського ліцею заплановано 199 мільйонів 492 тисяч 388 гривень. Це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії
Окрім того, на капітальний ремонт Березнегуватської гімназії №1 Баштанського району планують витратити більше 26 мільйонів гривень. У технічній документації вказано, що будівельники мають відремонтувати стелі, стіни та покрівлю. Також мова йде про ремонт санвузлів з установкою необхідного обладнання, облаштування каналізації, встановлення нових дверей та інше. Крім того, в навчальному закладі передбачена система керування евакуації. Наприкінці підрядник має підготувати територію та висадити дерева та кущі. Всі роботи мають закінчити до кінця 2025 року.
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Березнегувате — населений пункт, розташований за 97 кілометрів на північний схід від Миколаєва. З початку великої війни селище зазнало чимало руйнувань, адже знаходилось буквально за десять кілометрів від лінії розмежування бойових дій, що призвели до серйозних руйнувань як загальноосвітніх закладів, так і приватних будинків. Через вибухи жителі втратили своє майно, а більшість з них змушені були шукати тимчасовий притулок у робочих приміщеннях або у родичів.
Як зараз тут живуть люди та відновлюють свої домівки після руйнувань, розповідають кореспонденти «НикВести» в репортажі «Життя в громадах».
Одним з обʼєктів, який був зруйнований на початку війни стала місцева школа — Березнегуватський ліцей, в який влучили пʼять російських ракет. Руйнування школи настільки серйозні, що відновити будівлю неможливо, пояснює директорка ліцею Галина Рудчик.
— Як бачите, будівля зруйнована повністю. Ми налічили п'ять ракет, які влучили на територію школи та повністю її зруйнували. Були заподіяні такі руйнування, які неможливо відновити капітальним будівництвом. В корпусі початкової ланки у нас поряд з навчальним кабінетом була і спальня для першокласників, і ігрова кімната, де знаходяться групи продовженого дня, – розповідає Галина Рудчик.
Крім того, в селищі постраждало багато приватних будинків та обʼєктів інфраструктури. Згідно з даними на грудень 2023 року, громада отримала 1200 звернень про зруйновані та пошкоджені об'єкти, каже голова Березнегуватської громади Сергій Бойко.
Мешканка одного з десятків пошкоджених будинків села Березнегувате Наталія Горбонос розповіла, що через обстріл її будинок зазнав значних руйнувань.
— Одразу чули звуки обстрілів ніби далеко, але потім касетний снаряд прилетів в домівку і влучив біля ліжка. Я в цей момент знаходилась поряд. Чоловік отримав осколкові поранення. Дякую, що живі залишились. Все було побите, все було в дірках у дворі та і в будинку також. Ми отримали кошти на ремонт житла за програмою «єВідновлення», – ділиться спогадами Наталія Горбонос.
Станом на грудень 2023 року за програмою відновлення на ремонт будинків було складено 101 чек-лист на суму 9 мільйонів 727 тисяч гривень. Люди, чиє житло постраждало, вже отримали кошти та відбудовують домівки.
Ще одна мешканка пошкодженого будинку в селі Березнегувате Наталя Неменко розповіла, що її житло також постраждало через російські обстріли. Під час удару 24 серпня 2022 року ракета влучила у подвір'я між двома сусідніми будинками, але потужність вибухової хвилі дісталась і до їхнього дому.
— Глибина воронки від влучення становила більше 10 метрів. Дві домівки були повністю зруйновані також постраждали сусідні будинки. В нас був зруйнований дах. Через те, що майже три доби тоді йшов дощ, наша стеля почала обвалюватись, тому ми намагались шматками шиферу залатати дірки в даху, – каже Наталя Неменко.
Потім Наталя разом з чоловіком вимушено переїхали в будинок, де живе мати жінки, але через три тижні й там стався прильот. Після цього вони вирішили жити у робочому офісі.
Впродовж кількох місяців подружжю надійшли кошти за програмою «єВідновлення», і у пошкодженому будинку вони почали замінювати вікна та двері.
— Взагалі кошти компенсаційні виділяють тільки на матеріал, а за роботу не виділяють. Тільки за те, щоб нам відремонтували дах ми віддали 60 тисяч гривень. Після того, як 24 серпня нам зруйнували домівку ми живемо в офісі і спимо на розкладачках з чоловіком, а бабуся спить в одній кімнаті, там де вікон немає. Ми їй включаємо електричну батарею, так вона і спить, – розповідає Наталя.
Голова Березнегуватської громади Сергій Бойко каже — проблем в громаді вистачає. Але при цьому зазначає, що пріоритетом громади на поточний рік є відбудова шкіл та будівництво укриттів. Крім того, громада планує розв'язувати проблему з водопостачанням.
— На 2024 рік в пріоритеті відбудова загальноосвітніх закладів, будівництво сховищ на території шкіл. Також плануємо в цьому році розв'язувати питання з водопостачанням. Дуже багато башт виходять з ладу, вони були побудовані ще за часів колгоспу та не мінялись. В самому селищі водогони також в дуже поганому стані. Завдяки волонтерським організаціям ми маємо змогу їх частково замінити. Думаю, в цьому році ми максимально це відпрацюємо, – резюмував Сергій Бойко.
Попри тяжкі обстріли, які зазнала громада Березнегуватого внаслідок військових дій з боку російських окупантів, робота з відновлення постраждалих соціальних обʼєктів є пріоритетом. Місцева влада впевнена — це допоможе створити більш безпечні умови для розвитку освіти та дітей громади в цілому.
Раніше ми повідомляли, що в Березнегуватому знесуть пошкоджений обстрілами ліцей та побудують новий: проектна документація коштуватиме 9,6 мільйона гривень. загалом на нове будівництво Березнегуватського ліцею заплановано 199 мільйонів 492 тисяч 388 гривень. Це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії
Окрім того, на капітальний ремонт Березнегуватської гімназії №1 Баштанського району планують витратити більше 26 мільйонів гривень. У технічній документації вказано, що будівельники мають відремонтувати стелі, стіни та покрівлю. Також мова йде про ремонт санвузлів з установкою необхідного обладнання, облаштування каналізації, встановлення нових дверей та інше. Крім того, в навчальному закладі передбачена система керування евакуації. Наприкінці підрядник має підготувати територію та висадити дерева та кущі. Всі роботи мають закінчити до кінця 2025 року.