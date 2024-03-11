Зруйнований внаслідок російських обстрілів ліцей у Березнегуватому

Березнегувате — населений пункт, розташований за 97 кілометрів на північний схід від Миколаєва. З початку великої війни селище зазнало чимало руйнувань, адже знаходилось буквально за десять кілометрів від лінії розмежування бойових дій, що призвели до серйозних руйнувань як загальноосвітніх закладів, так і приватних будинків. Через вибухи жителі втратили своє майно, а більшість з них змушені були шукати тимчасовий притулок у робочих приміщеннях або у родичів.

Як зараз тут живуть люди та відновлюють свої домівки після руйнувань, розповідають кореспонденти «НикВести» в репортажі «Життя в громадах».

Зруйновану школу хочуть відбудувати

Одним з обʼєктів, який був зруйнований на початку війни стала місцева школа — Березнегуватський ліцей, в який влучили пʼять російських ракет. Руйнування школи настільки серйозні, що відновити будівлю неможливо, пояснює директорка ліцею Галина Рудчик.

— Як бачите, будівля зруйнована повністю. Ми налічили п'ять ракет, які влучили на територію школи та повністю її зруйнували. Були заподіяні такі руйнування, які неможливо відновити капітальним будівництвом. В корпусі початкової ланки у нас поряд з навчальним кабінетом була і спальня для першокласників, і ігрова кімната, де знаходяться групи продовженого дня, – розповідає Галина Рудчик.

Крім того, в селищі постраждало багато приватних будинків та обʼєктів інфраструктури. Згідно з даними на грудень 2023 року, громада отримала 1200 звернень про зруйновані та пошкоджені об'єкти, каже голова Березнегуватської громади Сергій Бойко.

Житель Березнегуватого показав зруйнований будинок

Як жителі Березнегуватого відновлюють своє житло після обстрілів?

Мешканка одного з десятків пошкоджених будинків села Березнегувате Наталія Горбонос розповіла, що через обстріл її будинок зазнав значних руйнувань.

— Одразу чули звуки обстрілів ніби далеко, але потім касетний снаряд прилетів в домівку і влучив біля ліжка. Я в цей момент знаходилась поряд. Чоловік отримав осколкові поранення. Дякую, що живі залишились. Все було побите, все було в дірках у дворі та і в будинку також. Ми отримали кошти на ремонт житла за програмою «єВідновлення», – ділиться спогадами Наталія Горбонос.

Станом на грудень 2023 року за програмою відновлення на ремонт будинків було складено 101 чек-лист на суму 9 мільйонів 727 тисяч гривень. Люди, чиє житло постраждало, вже отримали кошти та відбудовують домівки.

Ще одна мешканка пошкодженого будинку в селі Березнегувате Наталя Неменко розповіла, що її житло також постраждало через російські обстріли. Під час удару 24 серпня 2022 року ракета влучила у подвір'я між двома сусідніми будинками, але потужність вибухової хвилі дісталась і до їхнього дому.

— Глибина воронки від влучення становила більше 10 метрів. Дві домівки були повністю зруйновані також постраждали сусідні будинки. В нас був зруйнований дах. Через те, що майже три доби тоді йшов дощ, наша стеля почала обвалюватись, тому ми намагались шматками шиферу залатати дірки в даху, – каже Наталя Неменко.

Потім Наталя разом з чоловіком вимушено переїхали в будинок, де живе мати жінки, але через три тижні й там стався прильот. Після цього вони вирішили жити у робочому офісі.

Впродовж кількох місяців подружжю надійшли кошти за програмою «єВідновлення», і у пошкодженому будинку вони почали замінювати вікна та двері.

— Взагалі кошти компенсаційні виділяють тільки на матеріал, а за роботу не виділяють. Тільки за те, щоб нам відремонтували дах ми віддали 60 тисяч гривень. Після того, як 24 серпня нам зруйнували домівку ми живемо в офісі і спимо на розкладачках з чоловіком, а бабуся спить в одній кімнаті, там де вікон немає. Ми їй включаємо електричну батарею, так вона і спить, – розповідає Наталя.

Навчальні класи зруйнованого ліцею Навчальні класи зруйнованого ліцею

Плани влади на 2024 рік щодо відновлення шкіл та водопостачання

Голова Березнегуватської громади Сергій Бойко каже — проблем в громаді вистачає. Але при цьому зазначає, що пріоритетом громади на поточний рік є відбудова шкіл та будівництво укриттів. Крім того, громада планує розв'язувати проблему з водопостачанням.

— На 2024 рік в пріоритеті відбудова загальноосвітніх закладів, будівництво сховищ на території шкіл. Також плануємо в цьому році розв'язувати питання з водопостачанням. Дуже багато башт виходять з ладу, вони були побудовані ще за часів колгоспу та не мінялись. В самому селищі водогони також в дуже поганому стані. Завдяки волонтерським організаціям ми маємо змогу їх частково замінити. Думаю, в цьому році ми максимально це відпрацюємо, – резюмував Сергій Бойко.

Попри тяжкі обстріли, які зазнала громада Березнегуватого внаслідок військових дій з боку російських окупантів, робота з відновлення постраждалих соціальних обʼєктів є пріоритетом. Місцева влада впевнена — це допоможе створити більш безпечні умови для розвитку освіти та дітей громади в цілому.

Раніше ми повідомляли, що в Березнегуватому знесуть пошкоджений обстрілами ліцей та побудують новий: проектна документація коштуватиме 9,6 мільйона гривень. загалом на нове будівництво Березнегуватського ліцею заплановано 199 мільйонів 492 тисяч 388 гривень. Це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Окрім того, на капітальний ремонт Березнегуватської гімназії №1 Баштанського району планують витратити більше 26 мільйонів гривень. У технічній документації вказано, що будівельники мають відремонтувати стелі, стіни та покрівлю. Також мова йде про ремонт санвузлів з установкою необхідного обладнання, облаштування каналізації, встановлення нових дверей та інше. Крім того, в навчальному закладі передбачена система керування евакуації. Наприкінці підрядник має підготувати територію та висадити дерева та кущі. Всі роботи мають закінчити до кінця 2025 року.