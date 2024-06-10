Брати екснардепів Медведчука та Козака отримали підозри від СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали докази злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака — братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді. Наразі всі четверо переховуються за межами України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років. Мова йде про умисно виведені «в тінь» мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 мільйонів гривень податків.

За оперативними даними, ці кошти були спрямовані для фінансування війни проти України.

«Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. За їхньою вказівкою топменеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники «схеми» ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. Для цього директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації», — йдеться в повідомленні.

Експертиза підтвердила факти нанесення державі збитків на мільйони гривень та привласнення цих грошей на користь фігурантів.

На підставі зібраних доказів Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні додатково кваліфіковано за частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу (службове підроблення). Триває розслідування.

Нагадаємо, минулого року тепер вже ексдепутат Миколаївської міськради Максим Невінчанний, обраний від забороненої ОПЗЖ, який з початком повномасштабного вторгнення втік з України, з’явився в російському медіапросторі як представник руху колаборанта Віктора Медведчука «Другая Украина».

Що відомо про скандального депутата Максима Невінчанного?

Як відомо, Максима Невінчанного у 2020 році було обрано депутатом Миколаївської міськради від партії «Опозиційна платформа — За життя» за квотою Віктора Медведчука. Він очолював територіальне відділення громадської організації «Український вибір» кума російського президента та був депутатом облради від «Опозиційного блоку» (2015-2020). У 2016 році Міністерство внутрішніх справ ініціювало заборону в Україні діяльності громадського об'єднання «Український вибір», ініціатором створення якого є Віктор Медведчук, стверджуючи, що це сепаратистська організація. Віктор Медведчук є кумом Президента РФ Володимира Путіна.

У травні 2021 року Максим Невінчанний на сесії міськради Миколаєва виступив на захист Віктора Медведчука. Максим Невінчаний заявив, що кримінальна справа, відкрита стосовно Віктора Медведчука, є політичною. Тоді він висловив думку, що президент Володимир Зеленський переслідує опонентів.

У березні 2021 року співробітники Служби безпеки України провели обшук за місцем проживання керівника громадської організації «Український вибір» у Миколаївській області, депутата «ОПЗЖ» Максима Невінчаного.

У 2019 році СБУ обшукувала Максима Невінчанного та його помічницю Наталю Хорошевську через публікації в соцмережах карти України із зображеними на ній Кримом у кольорах російського прапора та Донбасу із символікою незаконних формувань «ДНР» та «ЛНР».

28 лютого 2022 року Максима Невінчанного виключили із фракції «ОПЗЖ» у міськраді Миколаєва.

На початку 2024 року депутати Миколаївської міської ради достроково припинили повноваження депутата Максима Невінчаного через несплату аліментів. З початку повномасштабного вторгнення він виїхав до країни-агресора та почав активно критикувати владу у соцмережах.