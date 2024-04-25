Депутати Миколаївської міської ради реорганізували управління земельних ресурсів, приєднавши його до департаменту архітектури та містобудування.
Відповідне рішення вони ухвалили 25 квітня під час засідання онлайн-сесії міської ради, пишуть «НикВести».
Водночас проєкт рішення «Про оптимізацію структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає створення комісії, яка займатиметься з реорганізацією управління земельних ресурсів.
Приєднання управління до департаменту архітектури дозволить економити 2 мільйони гривень бюджету Миколаєва на рік та дозволить швидше вирішувати процедурні питання, раніше повідомив головний архітектор міста Євген Поляков.
— У разі прийняття такого рішення в новоствореному органі не буде ні кадрової служби, ні фінансової служби, ні бухгалтерії. Це дозволить вирівняти працівників та зекономити приблизно 2 мільйони гривень бюджетних коштів на рік. При цьому залишаються спеціалісти, які виконують роботу, скорочуються процедурні питання у розгляді земельних питань, у яких наразі приймають участь управління земельних ресурсів і департамент архітектури, — сказав він.
Таким чином, зокрема планують скоротити загальний керівний штат, додав Євген Поляков.
— Ми попередньо пропрацьовували штатний розпис і плануємо скоротити певну кількість заступників і керівників. Наприклад, зараз кількість керівних посад у двох органах складає 19 одиниць. Ми плануємо скоротити до 15, що складає приблизно 20%. А замість п'яти керівників і заступників планується чотири, — пояснив він.
До цього мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази.
Це пов'язано з тим, що в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планував спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.
А 6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.
Раніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.
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Депутати Миколаївської міської ради реорганізували управління земельних ресурсів, приєднавши його до департаменту архітектури та містобудування.
Відповідне рішення вони ухвалили 25 квітня під час засідання онлайн-сесії міської ради, пишуть «НикВести».
Водночас проєкт рішення «Про оптимізацію структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає створення комісії, яка займатиметься з реорганізацією управління земельних ресурсів.
Приєднання управління до департаменту архітектури дозволить економити 2 мільйони гривень бюджету Миколаєва на рік та дозволить швидше вирішувати процедурні питання, раніше повідомив головний архітектор міста Євген Поляков.
— У разі прийняття такого рішення в новоствореному органі не буде ні кадрової служби, ні фінансової служби, ні бухгалтерії. Це дозволить вирівняти працівників та зекономити приблизно 2 мільйони гривень бюджетних коштів на рік. При цьому залишаються спеціалісти, які виконують роботу, скорочуються процедурні питання у розгляді земельних питань, у яких наразі приймають участь управління земельних ресурсів і департамент архітектури, — сказав він.
Таким чином, зокрема планують скоротити загальний керівний штат, додав Євген Поляков.
— Ми попередньо пропрацьовували штатний розпис і плануємо скоротити певну кількість заступників і керівників. Наприклад, зараз кількість керівних посад у двох органах складає 19 одиниць. Ми плануємо скоротити до 15, що складає приблизно 20%. А замість п'яти керівників і заступників планується чотири, — пояснив він.
До цього мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази.
Це пов'язано з тим, що в рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планував спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.
А 6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.
Раніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.