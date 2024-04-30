У Мінветеранів оголосили про запуск електронних посвідчень для ветеранів у «Дії» відбудеться через два місяці.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства за 30 квітня.
Зазначається, що такі е-посвідчення підтверджуватимуть статус ветерана чи ветеранки, людини з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Система вже тестується і буде реалізована за два місяці, кажуть у міністерстві.
Зокрема, відомство почало розробляти е-інструменти для отримання статусів та е-витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, які мають запустити через 6 місяців.
Також, Мінветеранів розробляє онлайн-платформу всіх пільг та послуг у розрізі територіальних громад. Пілотну е-карту послуг та можливостей уже запустили в Івано-Франківській та Тернопільській областях.
За 2 місяці е-система працюватиме по всіх регіонах України.
Крім того, запущена розробка е-карти вакансій для ветеранів та ветеранок: вона запрацює через 4 місяці.
Нагадаємо, у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які брали участь у бойових діях.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
У Мінветеранів оголосили про запуск електронних посвідчень для ветеранів у «Дії» відбудеться через два місяці.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства за 30 квітня.
Зазначається, що такі е-посвідчення підтверджуватимуть статус ветерана чи ветеранки, людини з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Система вже тестується і буде реалізована за два місяці, кажуть у міністерстві.
Зокрема, відомство почало розробляти е-інструменти для отримання статусів та е-витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, які мають запустити через 6 місяців.
Також, Мінветеранів розробляє онлайн-платформу всіх пільг та послуг у розрізі територіальних громад. Пілотну е-карту послуг та можливостей уже запустили в Івано-Франківській та Тернопільській областях.
За 2 місяці е-система працюватиме по всіх регіонах України.
Крім того, запущена розробка е-карти вакансій для ветеранів та ветеранок: вона запрацює через 4 місяці.
Нагадаємо, у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які брали участь у бойових діях.