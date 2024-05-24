Екстрена поставка електроенергії в Україну / Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Сьогодні вночі в Україну аварійно постачалася електроенергія для подолання дефіциту в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Вчора, 23 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 09:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини», — йдеться у повідомленні.

Вночі, 24 травня, з 02:00 до 07:00, застосовувалась аварійна допомога з Польщі та Румунії.

Крім того, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови заплановано імпорт електроенергії загальним обсягом 15 315 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 350 МВт.

Раніше повідомлялось, що Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло. У Кабінеті міністрів України вже обговорюють ріст цін, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко вважає, що навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.