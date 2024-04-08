Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що Миколаївська область візуально вже відновилася після бойових дій, які тривали на частині території регіону.

Про це він повідомив 8 квітня в ефірі телемарафону «Єдині новини», пишуть «НикВести».

— Якщо зараз приїхати в область і поїздити, то можна навіть сказати, що ми не були в бойових діях. Тому що люди та партнери, які приїжджають з-за кордону, дивляться з подивом, тому що ми відновились хоча б візуальною. Не фінансово, не економічно, не морально, а хоча б візуально. Але візуально ми привели все до ладу – у нас квіти, діти, собаки, електросамокати. Ситуація на зараз і два роки тому – кардинально різна. Ми маємо це робити для того, щоб люди почували себе у безпеці і могли жити з меншим психологічним тиском війни, – сказав Віталій Кім.

Фоторепортаж

Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

Нагадаємо, що з початку 2024 року «НикВести» висвітлюють життя у громадах Миколаївської області, які були в окупації та обстрілювали російські війська. Це Партизанське, Тернові Поди, Лупарево, Лимани, Березнегувате, Посад-Покровське та Максимівка.

Наслідки окупації російськими військовими у Тернових Подах на Миколаївщині. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести Так сьогодні виглядає школа у Партизанському. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Будинок, який повністю вигорів після ракетного удару. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наша команда навідалася до мешканців Тернових Под, які повернулися у село після деокупації. А також розповіла історію подружжя, яке прихистило 24 кота та 13 собак, яких господарі покинули в окупації.

Так сьогодні виглядають вулиці Тернових Под. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Команда «НикВести» також відвідала Партизанське, щоб показати, як сьогодні живуть місцеві жителі.

Попри розруху у село повернулося близько 180 людей, з них 26 - діти. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Після припинення вогню у село повернулося близько 180 людей. Довгий час вони жили без жодних комунікацій, у селі не було ні електрики, ні газу, ні води. Взимку топили дровами та грілися біля буржуйок, які привезли благодійники. Зовсім нещодавно у Партизанському частково вдалося відновити світло та газ, однак воду — ні.