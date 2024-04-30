Колишніх керівників «Запорізького електровозоремонтного заводу» відправили до в’язниці. Фото з відкритих джерел

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду на засіданні 29 квітня, оголосила вирок, яким колишнього керівника ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» (ЗЕРЗ) і його заступника визнано винними у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 780 тисяч гривень збитків.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Указаним особам суд призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 17 тисяч гривень», — повідомила пресслужба САП.

Ще одній особі — організатору злочину — суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, строком на три роки та зі штрафом у розмірі 17 тисяч гривень.

«Вирок суду може бути оскаржено протягом тридцяти днів із дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду», — зазначили в САП.

Як повідомлялося, наприкінці 2014 року керівник ЗЕРЗ та його заступник, діючи у змові із третьою особою — організатором цього злочину, у протиправний спосіб забезпечили перемогу повʼязаного з останнім приватного товариства у державній закупівлі 30 коліс для електровозів за визначеною ним загальною ціною 2,45 мільйона гривень. Водночас встановлено, що ринкова вартість цих коліс становила лише 1,01 мільйона, а надміру сплачені ЗЕРЗ на виконання договору кошти є збитками, заподіяними цьому підприємству державної форми власності.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики й продовольства Миколі Сольському у вигляді арешту із альтернативою застави у 75,7 мільйонів гривень.

Незабаром за Миколу Сольського внесли заставу в понад 75 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, 23 квітня у НАБУ заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на 291 мільйон гривень та на спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.

Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Він заявив, що спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і що, як йому відомо, наразі низка рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ.