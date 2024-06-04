Київ перебрав ліміт споживання електроенергії. Фото для ілюстрації

4 червня Київ вийшов за ліміти споживання електроенергії. Внаслідок цього «Укренерго» вводить екстрені відключення споживачів світла.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

«Київ вийшов за ліміти. «Укренерго» дало команду на екстрені відключення. Графіки не працюють», — зазначив він.

Поки що нема інформації, як довго діятимуть екстрені відключення в Києві і коли їх скасують.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.