Понад 2750 чоловіків звільнили з українських в'язниць для служби у лавах ЗСУ та участі у бойових діях.
Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.
Міністр юстиції Денис Малюська очікує, що у першому раунді набору добровольцями візьмуть участь щонайменше 4 тисячі чоловіків. Поки що засуджені будуть служити лише у підрозділах, що повністю складаються з колишніх ув'язнених.
«Мотивація наших ув'язнених сильніша, ніж у наших звичайних солдатів. Їхнє звільнення — лише одна частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перевернути сторінку», — розповів він під час інтерв'ю в одній із в'язниць, де для участі у бойових діях вже звільнено близько 100 осіб.
Нагадаємо, що станом на 4 червня суди Миколаївської області задовольнили 115 клопотань засуджених щодо добровільного вступу до лав Збройних сил України.
27 травня Центральний суд Миколаєва дозволив мобілізуватись двом засудженим, які висловили бажання проходити військову службу.
Суди станом на 30 травня задовольнили 1843 клопотань щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. На даний час 775 засуджених вже долучилися до лав Збройних Сил України.
Потенційний мобілізаційний ресурс серед ув’язнених в Україні — 15−20 тисяч людей.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Понад 2750 чоловіків звільнили з українських в'язниць для служби у лавах ЗСУ та участі у бойових діях.
Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.
Міністр юстиції Денис Малюська очікує, що у першому раунді набору добровольцями візьмуть участь щонайменше 4 тисячі чоловіків. Поки що засуджені будуть служити лише у підрозділах, що повністю складаються з колишніх ув'язнених.
«Мотивація наших ув'язнених сильніша, ніж у наших звичайних солдатів. Їхнє звільнення — лише одна частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перевернути сторінку», — розповів він під час інтерв'ю в одній із в'язниць, де для участі у бойових діях вже звільнено близько 100 осіб.
Нагадаємо, що станом на 4 червня суди Миколаївської області задовольнили 115 клопотань засуджених щодо добровільного вступу до лав Збройних сил України.
27 травня Центральний суд Миколаєва дозволив мобілізуватись двом засудженим, які висловили бажання проходити військову службу.
Суди станом на 30 травня задовольнили 1843 клопотань щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. На даний час 775 засуджених вже долучилися до лав Збройних Сил України.
Потенційний мобілізаційний ресурс серед ув’язнених в Україні — 15−20 тисяч людей.