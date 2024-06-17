Мобілізація засуджених в Україні. Фото для ілюстрації

Понад 2750 чоловіків звільнили з українських в'язниць для служби у лавах ЗСУ та участі у бойових діях.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Міністр юстиції Денис Малюська очікує, що у першому раунді набору добровольцями візьмуть участь щонайменше 4 тисячі чоловіків. Поки що засуджені будуть служити лише у підрозділах, що повністю складаються з колишніх ув'язнених.

«Мотивація наших ув'язнених сильніша, ніж у наших звичайних солдатів. Їхнє звільнення — лише одна частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перевернути сторінку», — розповів він під час інтерв'ю в одній із в'язниць, де для участі у бойових діях вже звільнено близько 100 осіб.

Нагадаємо, що станом на 4 червня суди Миколаївської області задовольнили 115 клопотань засуджених щодо добровільного вступу до лав Збройних сил України.