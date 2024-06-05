Перший заступник керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко, фото: «НикВести»

Станом на 4 червня суди Миколаївської області задовольнили 115 клопотань засуджених щодо добровільного вступу до лав Збройних сил України.

Про це у середу, 5 червня, відповідаючи на питання кореспондента «НикВести», розповів керівник Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко.

Бажання мобілізуватись на зараз виявили вже понад 200 засуджених, справи яких відповідають переліку закону, каже Денис Фальченко. Після розгляду та задоволення клопотання судом вони отримують звільнення та мають підписати контракт.

— В нас дуже плідна робота триває. Зараз більше 200 осіб, які відбувають покарання, виявили бажання мобілізуватись до ЗСУ. Працівники колонії подають подання на вказаних осіб. Суд їх розглядає, і особи, які за переліком підпадають під цей закон, отримують умовно-дострокове звільнення і вони за контрактом переходять до ЗСУ для проходження військової служби, — розповів керівник обласної прокуратури.

Засуджені проходять військово-лікарські комісії та опитування. Наразі судами задоволено 115 клопотань.

— Після прийняття закону вже через три дні трьох засуджених було направлено для складання контракту. Вони проходили ВЛК. Комісії виїжджали, проводили огляд, опитування. Вчора була інформація, що суди задовольнили 115 клопотань. Вказані особи в арифметичній прогресії збільшуються кожен день, — сказав Денис Фальченко.

Мобілізація увʼязнених

27 травня Центральний суд Миколаєва дозволив мобілізуватись двом засудженим, які висловили бажання проходити військову службу.

Раніше у Мін'юсті заявили, що понад три тисячі засуджених написали заяви про бажання мобілізуватися.

Суди станом на 30 травня задовольнили 1843 клопотань щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. На даний час 775 засуджених вже долучилися до лав Збройних Сил України.

Потенційний мобілізаційний ресурс серед ув’язнених в Україні — 15−20 тисяч людей.