Миколаївський суд вперше дозволив мобілізуватись двом засудженим. Ілюстративне фото

Центральний суд Миколаєва дозволив мобілізуватись двом засудженим, які висловили бажання проходити військову службу. Співробітники Національної гвардії направлять чоловіків до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де колишні засуджені зможуть підписати контракт.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Суддя Іван Дірко розглянув два подання від «Миколаївського слідчого ізолятора» про умовно-дострокове звільнення засуджених для проходження військової служби за контрактом.

Засуджені 1984-го та 1998 років народження, один за вчинення крадіжки, а інший — за шахрайські дії, у суді підтвердили, що хочуть служити в армії. Вони додали, що їхні рішення є добровільними і просили задовольнити їх, а медична комісія їх визначила придатними. Прокурор та представник слідчого ізолятору також не були проти.

Суд задовольнив подання та постановив умовно-достроково звільнити засуджених, а також зобов’язати миколаївський ізолятор передати чоловіків підрозділу Нацгвардії, щоб супроводити їх до ТЦК, де колишні засуджені зможуть укласти контракт. Разом з цим над чоловіками встановлять адміністративний нагляд на один рік, їм буде заборонено знаходитись поза межами військової частини, з якою укладено контракт та виїзду в особистих цілях поза межі частини без дозволу командира.

«Зазначимо, що це перші подібні рішення в межах останніх змін у законодавстві постановлені у Миколаєві. Ще кілька подань про звільнення засуджених для проходження військової служби перебувають наразі на розгляді», — додали у прес-службі.

Раніше у Мін'юсті заявили, що понад три тисячі засуджених написали заяви про бажання мобілізуватися.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток чоловікам з відловом собак.

Пізніше Віталій Кім заявив, що чоловіки, які ухиляються від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги. Він також додав, що українців необхідно мотивувати до служби, інакше неможливо зберегти державу.

Разом з цим в поліції Миколаївщини заявили, правоохоронці не будуть самостійно роздавати повістки військовозобовʼязаним, адже це не входить у їх основні функції.

Стало відомо, що військовозобов’язані миколаївці можуть оновити дані у ЦНАПі, однак 20 травня у центрі заявили, що дані жодного військовозобов'язаного не вдалось оновити через перенавантаження системи.

У січні міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що в Миколаєві спостерігається кадровий дефіцит водіїв громадського транспорту через мобілізацію. Так, протягом 2023 року місто отримало від міжнародних партнерів до 30 автобусів, які не можуть повноцінно функціонувати через брак водіїв. Вже в травні він додав, що кількість автобусів на маршрутах міста зменшиться.

Після вступу закону про мобілізацію в силу, Віталій Кім заявив, що жінки почали опановувати нові професії, щоб задовільнити існуючий попит об’єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств. Він також додав, що чоловіків на вулицях Миколаєва стало менше.

З браком співробітників через мобілізацію зіткнулась і миколаївська міська рада. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через міськрада не може знайти працівників на вакантні посади.

Напад на рецидивіста Юрія Богомяткова, якого суд раніше відпустив воювати

На початку травня суд Миколаєва арештував без права внесення застави чоловіка, який підозрюється у нанесені ножові поранення двом мешканцям, один з яких загинув на місці події. Другим потерпілим, якого госпіталізували до лікарні, виявився рецидивіст Юрій Богомятков, який фігурує у кількох кримінальних справах. Наразі він знаходиться у реанімаційному відділенні однієї з лікарень міста.

Зазначимо, що у тексті орієнтування, за яким правоохоронці розшукували підозрюваних у вбивстві і який є у редакції «НикВести», також зазначався житель Миколаєва Денис Бакланов. У 2013 році він перешкоджав діяльності журналістів нашого видання, які фіксували дорожньо-транспортну пригоду у центрі міста. Денис Бакланов є братом Станіслава Бакланова, який на той час займав посаду заступника начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОП) у Миколаївській області. Тоді суд визнав Дениса Бакланова винним по частині 1 статті 171, та частині 1 статті 365 Кримінального кодексу України. Згідно з публічними даними, зараз Станіслав Бакланов очолює відділ оперативних розробок управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Миколаєві.

За даними обвинувачення, у жовтні 2017 року Юрій Богомятков завдав 15 ножових поранень миколаївському спортсмену. Під час суду Юрій Богомятков неодноразово наносив собі ушкоджень під час розгляду справи. У лютому 2019 року Богомятков вчергове порізав собі вени. До цього в СІЗО він зашив собі рот.

У березні 2022 року Центральний районний суд Миколаєва ухвалив рішення звільнити з-під варти рецидивіста Юрія Богомяткова, оскільки той виявив бажання вступити до лав Збройних Сил України. Контроль за виконанням рішення суд залишив за собою.

Юрій Богомятков звинувачується у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України («Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого»), частиною 2 статті 345 КК України («Загроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу») 121 КК України («Умисне тяжке тілесне ушкодження»).

Варто зазначити, що Юрій Богомятков уже був двічі судимий за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Він відомий як один із вбивць далекобійника Олега Шевчука: у січні 2013 року група осіб побила Шевчука біля магазину та далекобійник помер від отриманих травм. Поліція затримала чотирьох осіб за підозрою у скоєнні цього злочину, проте прокуратура двох відразу ж відпустила, а двом двом Центральний районний відмовився обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У результаті за вбивство Шевчука засудили лише Богомяткова. Потім засуджений подав заяву про перерахунок терміну його ув'язнення згідно із «законом Савченко», через що звільнився набагато раніше.