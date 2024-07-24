З 22 по 28 липня до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами медична лабораторія ДІЛА запроваджує знижку на дослідження гепатитів В і С, щоб виявити чи спростувати можливе захворювання.

Гепатит B і С — захворювання печінки, які мають запальний характер і вірусне походження. Ці види гепатитів передаються через контакт з інфікованою кров’ю або біологічними рідинами.

За оцінкою експертів ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», вірусним гепатитом C в Україні інфіковано близько 5% населення, зокрема 3,6% мають хронічну форму. Це майже 1,5 млн людей. Щодо гепатиту В, то за оціночними даними вірусом інфіковано 1,5% українців, тобто близько 632 298 осіб.

«Мета нашої ініціативи — підвищити обізнаність про проблему вірусних гепатитів в Україні. Нагадати і закликати не відкладати на потім проходити дослідження та звернутись до лікаря, щоб вчасно розпочати лікування, адже вірусний гепатит лікується. Наші зусилля, як медичної лабораторії, спрямовані на те, щоб зробити дослідження на вірусні гепатити доступними та зрозумілими для всіх», — розповідає Юрій Бочаров, фахівець з інфектології медичної лабораторії ДІЛА.

Медична лабораторія ДІЛА протягом тижня з 22 по 28 липня 2024 р. включно надає спеціальну знижку по всій мережі присутності в Україні — 25% на дослідження, з якими можна вчасно діагностувати або ж навпаки спростувати гепатити B і C.

До переліку досліджень входить:

Гепатит В, HBsAg Гепатит С, Anti-HCV антитіла, скринінг Комплекс Nº178 «Перевірся на гепатити В і С»

Щоб перевірити здоров’я, потрібно: пройти дослідження з 22 по 28 липня в будь-якому відділенні ДІЛА по всій Україні, вказавши промокод STOPHPT. Дослідження проводяться шляхом забору венозної крові.

Результати дозволять виявити можливі ризики для здоров’я, які можуть спричинити гепатити — хронічне захворювання печінки, цироз, печінкова недостатність та рак печінки.

Рекомендовано пройти дослідження при факторах ризику: жовтяниця — жовтизна шкіри та очей через накопичення білірубіну; постійна і сильна втома, яка не проходить навіть після відпочинку; дискомфорт або біль у верхній частині живота, особливо в правому підребер’ї; темна сеча через підвищення рівня білірубіну; підвищена температура тіла та ін.

Піклуватися про здоров’я своїх клієнтів для лабораторії ДІЛА завжди було і є важливим, особливо, коли українці потребують цього найбільше.

Деталі: https://dila.ua/gepatyty.html