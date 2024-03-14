Денис Фальченко. Скриншот з відео

На Миколаївщині у 2023 році зменшилось число кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України.

Про це на засіданні сесії Миколаївської обласної ради у четвер, 14 березня, повідомив виконуючий обов’язки керівника Миколаївської обласної прокуратури Денис Фальченко.

За його словами число кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України у 2022 році зафіксовано 410, у 2023 році — 202. Крім того, кількість кримінальних правопорушень щодо посягань на територіальну цілісність та недоторканість України зменшилась з 258 у 2022 році до 44 у 2023 році. Також кількість справ щодо державної зради з 47 у 2022 році зменшилась до 30 у 2023 році.

Файли зі звіту Дениса Фальченка

Файли зі звіту Дениса Фальченка

Денис Фальченко нагадав, що у 2023 році скерували до суду 89 обвинувальних актів у провадженнях щодо незаконних дій проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. У 2022 році 56 таких справ відправили до суду.

«Наприклад до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом участі трьох осіб у складі організованої злочинної групи у організації та проведенні незаконного референдуму на території Снігурівки», — додав він.

Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть експоліцейського за підозрою у співпраці з росіянами.