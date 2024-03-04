Миколаївські поліцейські, фото: ГУНП Миколаївської області

В рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади» в Миколаївській області працюють вже 22 правоохоронці.

Про це розповів керівник ГУНП Миколаївської області Сергій Махно в інтервʼю ТРК «МАРТ».

Наразі навчання проходять ще 15 поліцейських. В громадах для них підготували транспорт та приміщення, в яких вони працюватимуть.

— Станом на сьогодні ми маємо 22 поліцейських офіцерів громади і вже закінчили навчання 15 працівників, які в подальшому також працювати. В нас вже готові транспортні засоби, які вони використовуватимуть. Керівники у деяких територіальних громадах вже відремонтували та чекають на поліцейських, деякі ремонтують приміщення для них. Проєкт вже приніс відповідну користь громадам. Саме поліцейський офіцер громади не залучається працівниками територіальних підрозділів ні до нарядів, ні до інших заходів, які несуть загальний характер в роботі поліції, тому в такого поліцейського більше часу, і він постійно знаходиться в межах громади, яка його обрала. Він збирає інформацію, виявляє правопорушників, розуміє, які заходи треба залучити і в який період, — розповів Сергій Махно.

Офіцер, зокрема, матиме постійний звʼязок з керівництвом територіального підрозділу в разі необхідності відпрацювання питань, які стосуються інших напрямків роботи правоохоронних органів.

За даними Нацполіції, цей проєкт успішно реалізовується у 28 територіальних громадах Миколаївської області. Нині триває конкурсний відбір поліцейських офіцерів з обслуговування Баштанської, Веснянської, Коблівської, Костянтинівської, Нечаянської та Новомар'ївської громад.

Також проєкт планують запустити у Миколаєві. На території чотирьох мікрорайонів облаштують перші опорні пункти.

Облаштування поліцейських станцій у 4 мікрорайонах Миколаєва коштуватиме близько $30 тисяч.