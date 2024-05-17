На Миколаївщині упіймали двох видобувачів піску

На Миколаївщині упіймали ще двох незаконнив видобувачів піску.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Порушників виявили 10 травня біля міста Новий Буг та 11 травня – біля села Піски Баштанського району. Вони мусять сплатити штраф

«Через порушення Кодексу України «Про надра» обох громадян притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 47 КУпАП, вони сплатять до бюджету місцевої громади по 1️700 гривень штрафу», — йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині упіймали двох видобувачів піску

Нагадаємо, що 11 квітня на Миколаївщині екологічна інспекція упіймала незаконного видобувача піску. Йому довелося сплатити 1700 гривень штрафу.

Також 8 травня Держекоінспектори знайшли у Баштанському районі Миколаївської області незаконний кар’єр, з якого вівся видобуток піску і гравію.