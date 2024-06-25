Миколі Тищенку вречили підозру / Фото: ДБР

Швидше за все народному депутату Миколі Тищенку вже найближчими днями оберуть запобіжний захід.

Обшуки також провели у помічниці народного обранця. Слідство зібрало всю доказову базу та проаналізувало відеоматеріали. І встановило, що правопорушення було вчинене за попередньою змовою з групою осіб та із застосуванням фізичної сили і спеціальних засобів, заявила в ефірі Київ24 радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

Вона зазначила, що нардепу, швидше за все, найближчими днями, «сподіваюсь, це трапиться сьогодні-завтра», оберуть запобіжний захід.

— Сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт. Відбудеться у нього обмеження свободи. І далі триватиме досудове розслідування, — сказала вона.

Підозрюється народний обранець у протиправному позбавленні волі військовослужбовця ЗСУ. Водночас слідство не виключає, що в ході досудового розслідування можуть з’ясуватися інші обставини та факти, тому у кримінальному провадженні можуть бути оголошені підозри додатково.

— Так, він розбив свій телефон, але це жодним чином не врятує ситуацію, — наголосила Тетяна Сап’ян.

Зазначається, що правоохоронці проведуть експертизу та отримають інформацію, яка зберігалась на телефоні, бо вона може допомогти слідству.

Нагадаємо, за словами правоохоронців, 20 червня група людей за вказівкою Миколи Тищенка напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова, коли той гуляв з дитиною. При цьому вони завдали йому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що поведінка народного депутата Миколи Тищенка несумісна зі статусом народного депутата України та його вчинки йому давно незрозумілі. Голова ОП зазначив, що правоохоронним органам «є на що реагувати».