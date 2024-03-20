Прикордонники затримали дві групи ухилянтів на Закарпатті / Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники затримали дві групи чоловіків, які намагались горами потрапити в Румунію. За це вони заплатили від 6 до 10 тисяч доларів.

Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Зазначається, що чотирьох чоловіків 18 березня виявив прикордонний наряд, який патрулював гірську ділянку українсько-румунського кордону. На Закарпаття троє із затриманих приїхали з Харкова, їх компаньйон — з Черкас.

Чоловіки зізнались, що мали на меті за допомогою місцевого мешканця незаконно перетнути кордон. За послуги переправників кожен із затриманих сплатив від 6 до 8 тисяч доларів. Оперативники загону вже встановили та затримали чоловіка, який надавав ухилянтам послуги з супроводу їх до кордону.

Прикордонники затримали дві групи ухилянтів на Закарпатті / Фото: ДПСУ

Ще одну групу з п’яти чоловіків прикордонники затримали 19 березня. За даними прикордонної служби, на околиці села Вишково наряд зупинив двох жителів Київщини, жителя Полтавщини, Кіровоградщини та Херсонщини. Двоє із затриманих повторно намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Першу свою спробу вони здійснили на кордоні з Угорщиною. Наразі відомо, що за свою «мандрівку» у гори кожен із п’яти чоловіків заплатив від 7 до 10 тисяч доларів.

Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачені статею 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» справу скерували до суду.

Нагадаємо, зранку 14 березня поліцейські виявили організаторів та групу з восьми ухилянтів у рибальських костюмах у прикордонному селі Градениці, Одеської області за 500 метрів від кордону.