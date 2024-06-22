Графіки відкчення світла. Фото з відкритих джерел.

У неділю 23 червня, в усіх регіонах України будуть застосовані графіки погодинних відключень з 19:00 до 23:00.

Про це повідомляє Укренерго.

«Всі обленерго 23 червня застосовуватимуть графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00, через зниження споживання у вихідний день», — сказано у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, як в ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Через ворожу атаку графіки відключення світла по всій Україні почали діяти раніше.