Голова Національної поліції України Іван Вигівський з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом

У співпраці з німецькими колегами українським правоохоронним органам вдалося знайти 161 українську дитину, яка була викрадена Росією і перебувала на території ФРН.

Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський під час зустрічі в Берліні з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом.

«Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів Російської Федерації, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі», — проінформував він.

Голова Нацполіції також зазначив, що Київ розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво — у Міжнародному кримінальному суді та спеціальних трибуналах.

«Можливо, саме правоохоронні органи Німеччини будуть готові сприяти Україні у реалізації цих дій, та внести інформацію щодо цих осіб до Шенгенської інформаційної системи. Внесення інформації в SIS у подальшому може сприяти обмеженню їхнього пересування та перебування у країнах Шенгенської зони, оскільки ці особи можуть становити загрозу для національної безпеки країн Європейського Союзу та Шенгенської зони», — сказав він.

Нагадаємо, віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.