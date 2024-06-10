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З 24 червня з доступної електроенергії спочатку будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями.

Про це в ефірі «Київ24» повідомив радник премʼєр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, цитує «РБК-Україна».

Днями, як повідомив Бойко, було виведено з ремонту атомний блок, що дозволило додати енергосистемі 1000 МВт й уникнути обмежень світла на цих вихідних.

Втім, вчора, 9 червня, все ж довелось протягом години залучати аварійну допомогу у сусідів. А вже з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей.

«Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахуванням критичної, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись», — Юрій Бойко.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.