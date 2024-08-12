Поїзд «Укрзалізниці», Фото: «НикВести»

Обмеження маршруту деяких поїздів Хелмського напрямку до станції Дорогуськ, що у Польщі, збережеться до 30 вересня.

Як повідомляє пресслужба перевізника, для ремонту інфраструктури польським колегам необхідний додатковий місяць.

В «Укрзалізниці» нагадали, що обмеження не стосується поїздів:

№67/68 Київ — Варшава — Київ;

№19/20 Київ — Хелм — Київ;

№119 Дніпро — Хелм;

№24 Хелм — Київ.

Вони та пересадкові поїзди до/з Варшави курсуватимуть як зазвичай.

Проте, маршрут деяких поїздів буде обмежений до польської прикордонної станції Дорогуськ замість Хелму, відстань між якими складає всього 25 км:

№23 Київ — Хелм;

№93/94 Харків — Хелм — Харків;

№120 Хелм — Дніпро.

Зазначається, що пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді «Укрзалізниці». Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорогуськ наступним чином:

двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ — Дорогуськ прибуватиме на станцію Дорогуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 07:55. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 21112 вирушатиме з Дорогуська о 08:03;

двогрупний поїзд №120/94 Дорогуськ — Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорогуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорогуськ о 09:59 (Хелм 09:36 – 09:41), відправлення з Варшави Центральної о 06:45, Варшави Всходньої о 06:53.

В УЗ наголосили, що пересадка на станції Дорогуськ є вимушеним тимчасовим кроком, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд).

Нагадаємо, залізничне сполучення між Львовом та Варшавою запустили у неділю, 15 жовтня.