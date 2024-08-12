Обмеження маршруту деяких поїздів Хелмського напрямку до станції Дорогуськ, що у Польщі, збережеться до 30 вересня.
Як повідомляє пресслужба перевізника, для ремонту інфраструктури польським колегам необхідний додатковий місяць.
В «Укрзалізниці» нагадали, що обмеження не стосується поїздів:
Вони та пересадкові поїзди до/з Варшави курсуватимуть як зазвичай.
Проте, маршрут деяких поїздів буде обмежений до польської прикордонної станції Дорогуськ замість Хелму, відстань між якими складає всього 25 км:
Зазначається, що пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді «Укрзалізниці». Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорогуськ наступним чином:
В УЗ наголосили, що пересадка на станції Дорогуськ є вимушеним тимчасовим кроком, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд).
Нагадаємо, залізничне сполучення між Львовом та Варшавою запустили у неділю, 15 жовтня.
Обмеження маршруту деяких поїздів Хелмського напрямку до станції Дорогуськ, що у Польщі, збережеться до 30 вересня.
Як повідомляє пресслужба перевізника, для ремонту інфраструктури польським колегам необхідний додатковий місяць.
В «Укрзалізниці» нагадали, що обмеження не стосується поїздів:
Вони та пересадкові поїзди до/з Варшави курсуватимуть як зазвичай.
Проте, маршрут деяких поїздів буде обмежений до польської прикордонної станції Дорогуськ замість Хелму, відстань між якими складає всього 25 км:
Зазначається, що пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді «Укрзалізниці». Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорогуськ наступним чином:
В УЗ наголосили, що пересадка на станції Дорогуськ є вимушеним тимчасовим кроком, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд).
Нагадаємо, залізничне сполучення між Львовом та Варшавою запустили у неділю, 15 жовтня.