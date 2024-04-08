Перевищення формальдегіду у повітрі Миколаєва / Ілюстративне фото

Протягом минулого тижня, з 1 по 6 квітня, перевищення гранично допустимої концентрації формальдегіду у повітрі Миколаєва спостерігалося кожного дня.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, перевищення гранично допустимої концентрації середньодобової норми було у 1,6 — 2,5 рази.

Вказується, що контроль атмосферного повітря у місті здійснюєтся на чотирьох пунктах спостереження, які знаходяться в різних кінцях міста.

«Основним забрюднювачем атмосферного повітря, стабільно, багото років, є формальдегід. По іншим домішкам перевищення не спостерігалося протягом усього тижня», — йдеться в повідомленні.

Раніше в експлейнері «НикВести» «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо» ми розповідали, як формальдегід впливає на якість повітря у Миколаєві.

Експерти екоорганізації SaveDnipro пояснили, що через концентрацію формальдегіду у повітрі Миколаєва більше, ніж 1 з 10 тисяч містян потенційно отримає онкологію.

Що з повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програмуекологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».