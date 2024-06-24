Ілюстраційне фото

В Україні перші пари вже одружилися у додатку «Дія».

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, це поки бета-тестування цієї функції.

Першими закоханими, які одружилися, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова.

«Шлюб по відеозвʼязку — це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг, і цими вихідними три пари розписалися в Дії. Бета-тест це завжди трепетно й відповідально, тому команда Дії провела в цифровому ДРАЦСі вихідні», — зазначив він.

Міністр додав, що всього на бета-тестування вже записалося 2,5 тисяч пар, і зазначив, що вже скоро сервіс буде доступний для всіх.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри працює над створенням у «Дії» помічника на основі штучного інтелекту, якого зватимуть «Надія».

Також повідомлялося, що посвідчення ветерана відтепер доступне у застосунку «Дія».