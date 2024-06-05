У «Дії» зʼявилося посвідчення ветерана / Фото: ipc.org.ua

Посвідчення ветерана відтепер доступне у застосунку «Дія».

Про це повідомив віце-премʼєр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог», — зазначив він.

За словами Михайла Федорова, можна додати документ, якщо ви:

учасник бойових дій;

людина з інвалідністю внаслідок війни;

учасник війни;

постраждалий учасник Революції гідності;

член сім’ї загиблого ветерана війни;

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

«Прогортайте всі документи в Дії — натисніть Додати документ — виберіть Посвідчення ветерана — надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку», — розказав віце-премʼєр.

Нагдаємо, у травні цього року запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції у «Дії».

Нагадаємо, у Мінветеранів оголосили про запуск електронних посвідчень для ветеранів у «Дії» ще два місяці тому.

Також зазначимо, що у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які брали участь у бойових діях.