Посвідчення ветерана відтепер доступне у застосунку «Дія».
Про це повідомив віце-премʼєр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог», — зазначив він.
За словами Михайла Федорова, можна додати документ, якщо ви:
«Прогортайте всі документи в Дії — натисніть Додати документ — виберіть Посвідчення ветерана — надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку», — розказав віце-премʼєр.
Нагдаємо, у травні цього року запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції у «Дії».
Нагадаємо, у Мінветеранів оголосили про запуск електронних посвідчень для ветеранів у «Дії» ще два місяці тому.
Також зазначимо, що у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які брали участь у бойових діях.
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Посвідчення ветерана відтепер доступне у застосунку «Дія».
Про це повідомив віце-премʼєр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог», — зазначив він.
За словами Михайла Федорова, можна додати документ, якщо ви:
«Прогортайте всі документи в Дії — натисніть Додати документ — виберіть Посвідчення ветерана — надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку», — розказав віце-премʼєр.
Нагдаємо, у травні цього року запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції у «Дії».
Нагадаємо, у Мінветеранів оголосили про запуск електронних посвідчень для ветеранів у «Дії» ще два місяці тому.
Також зазначимо, що у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які брали участь у бойових діях.