Станом на 18 березня піротехніки розмінували майже 7 тис. га територій Миколаївщини / Фото: ДСНС

З початку повномасштабної війни станом на 18 березня миколаївські піротехніки знешкодили майже 22,8 тисячі вибухонебезпечних предметів на території області.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

Зазначається, що піротехнічні підрозділи ДСНС Миколаївського гарнізону з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обстежили 6 тисяч 887 гектарів замінованих територій та знищили шляхом контрольованого підриву 22 тисячі 734 боєприпаси.

Для цього було залучено 9 тисяч 621 фахівець з розмінування.

У ДСНС нагадали, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, до них не можна підходити та чіпати. Потрібно одразу телефонувати 101.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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