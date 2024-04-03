Обрізаний платан на вулиці Соборна у Миколаєві. Фото Дар'я Рогалевич,«НикВести».

Поліція Миколаївщини за заявою державної екологічної інспекції Південно-Західного округу відкрила кримінальне провадження через обрізку платанів на вулиці Соборна у Миколаєві.

Про це повідомляє прес-служба ДЕІ.

Раніше «НикВести» писали як у лютому працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» розпочали роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції. Зокрема, тоді екологи не отримали від бригади КП «Парки» документи, які дозволяють обрізку дерев. В той день роботи довелося зупинити.

«Інспекцією було подано заяву про злочин. На сьогодні, за фактом обрізання платанів на Соборній порушено кримінальну справу за статтею 247 Кримінального Кодексу України - порушення законодавства про захист рослин. Державними інспекторами в рамках провадження надані пояснення», — сказано в прес-службі.

У коментарі «НикВести» перша заступниця Головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Південно-Західного округу Яна Майборода сказала, що зараз інспектори надають пояснення правоохоронним органам по цій справі.

— Робота по даному питанню триває. За результатами кримінального провадження ми дізнаємось про рішення, сподіваюсь , що воно сприятиме збереженню зелених насаджень нашого міста, — сказала Яна Майборода.

Крім того, Яна Майборода закликала місцевих мешканців повідомляти інспекцію про спил дерев у місті. За її словами, особливо важливо, щоб це повідомлення надходило в режимі «реального часу», щоб інспектори могли скласти протокол на конкретного порушника.

Обрізані гілки. Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Кронування дерев

На почтаку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом». В свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич дорікнув депутатці, яка обурилась, як кронують дерева, вказавши, що «кожен має займатись тим, у чому він професіонал».