Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Дар'я Рогалевич.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував критику у ЗМІ щодо того, як комунальні служби кронують дерева в центрі місті.

Про це Олександр Сєнкевич сказав у коментарі журналісту «НикВести».

Напередодні, журналісти «НикВести» повідомляли, що працівники КП «Парки» розпочали роботи з кронування дерев на вулиці Соборній напроти Каштанового скверу. Це викликало обурення містян, представників Державної інспекції з питань екології та депутатку Миколаївської обласної ради Алли Ряжских. Вона стверджувала, що кронування шкодить дереву і ці роботи потрібно зупинити.

Мер виступив за те, щоб міськими питаннями займалися професіонали, але не впевнений, що Алла Ряжських, яка виступає проти «омолодження» дерев, належить до них.

— Я вважаю, що кожна людина повинна займатися тією справою, в якій вона професіонал. Я не знаю, чи Алла Ряжських є професіоналом у дендрології, в обрізці дерев. Я за те, щоб ми у Миколаєві робили все найкращими практиками, — сказав Олександр Сєнкевич.

Міський голова також додав, що підтримує ідею створення і затвердження нормативних актів щодо поводження з зеленими насадженнями у Миколаєві, якщо в результаті перевірок і експертиз буде виявлена необхідність у цьому.

— Ми готові щоб ці правила були затверджені, чим вони хочуть: Виконкомом, Міською радою. Я думаю що спеціалісти у цій справі повинні їх опрацювати. Потрібно провести експертизу екологами на рівні області або України, послухати спеціалістів в цій справі і ми готові їх (нормативні акти, — прим.) затвердити. Я підтримую повністю цю ідею, — сказав Олександр Сєнкевич.

Він також нагадав, що при міській голові була створена Громадська експертна Рада, в якій підіймається багато важливих питань, зокрема тих, що стосуються екології. Тому, цей орган може допомогти у вирішення питання з затвердженням нормативних актів для Миколаєва.

— Спочатку створюється проект рішення, я його виношу на Виконком, і потім виношу на сесію. Кажу: «В нас є Громадська Рада і вона винесла цю ідею». І депутати підтримують її. Якщо такі ідеї будуть — ми проведемо експертизу цього рішення, якщо воно адекватне і професіонали підтверджують його роботу то ми звичайно приймемо це рішення, — сказав Олександр Сєнкевич.

Кронування дерев

На початку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом». Але коли працівники КП «Парки» розпочали роботи з кронування дерев на вулиці Соборній напроти Каштанового скверу — це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції і роботи довелося призупинили.