Обрізані гілки. Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» розпочали роботи з кронування дерев на вулиці Соборній. Це викликало обурення містян та представників Держекоінспекції, роботи довелося призупинили.

Подія сталася у четвер, 22 лютого, повідомила у коментарі «НикВести» перша заступниця Головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Південно-Західного округу Яна Майборода.

На місці перебували держекоінспектори, депутатка Миколаївської обласної ради Алла Ряжських та громадськість. На прохання надати документи, які дозволяють обрізку дерев, бригада КП «Парки» сказали, що мають тільки подорожній лист.

— На вимогу представників громадськості, обурених проведенням «варварської» обрізки, працівники КП «Миколаївські парки» вирішили зупинити роботи, — сказала Яна Майборода.

Обрізані гілки. Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести». Обрізане дерево. Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести». Працівники КП «Парки». Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Голова комісії обласної ради з питань екології Алла Ряжських акцентувала, що дерева очищують повітря, яке забруднюється формальдегідом та великою кількістю важких металів.

— Речовини осідають в легенях і це провокує появу захворювань. Будь-яке зелене насадження — це фільтр. Якщо ми зменшуємо об’єм листя — ми зменшуємо фільтри, немає газообміну. Листя немає — пил ніде не затримується, тому ми маємо ЛОР-захворювання та алергії у великій кількості, — сказала Алла Ряжських.

Депутатка обурилась роботами з кронування та заявила про необхідність введення правил, які дозволяють зберегти дерева.

— Я не можу сказати, що КП «Парки» працюють погано, я була в них і знаю як працює це підприємство. Але немає правил, які дозволяють зберегти наші міські дерева. Є нормативні акти з 1990-х років, але пройшло багато часу: в нас змінився клімат, є проблеми з водопостачанням і якщо ми будемо рубати наші дерева так, як це відбувається зараз — через 3-5 років ми можемо залишитися в пустелі. Є формувальна обрізка дерев, є санітарна обрізка, а так названа «омолоджувальна» обрізка, яка в інших європейських країнах вже давно заборонена, скоріш шкодить, ніж допомагає, — сказала Алла Ряжських.

З серпня 2023 року екологічна комісія декілька разів звертались до Миколаївської міської ради з проханням ввести муніципальні правила щодо поводження з зеленими насадженнями, які були б розроблені спеціально для Миколаєва: підлаштовані під його клімат та інші зовнішні чинники, повідомила Алла Ряжських.

Звернення Алли Ряжских до мера Миколаєва Александра Сєнкевича. Фото: Алла Ряжських.

В свою чергу, начальник відділу садово-паркового господарства КП «Парки» Тетяна Скибицька у коментарі «НикВести» пояснила, що підприємство проводять кронування згідно «Порядку утримання зелених насаджень у населених пунктах України».

За її словами, 9 лютого у Миколаєві відбувся «круглий стіл», на якому піднімали питання кронування, однак скарг або заперечень зі сторони Держекоінспекції до КП «Парки» не було.

— Тоді ми дійшли висновку, що всі роботи ми проводимо в межах правового поля і зауважень, чи якийсь заперечень щодо проведення робіт не виникало, — сказала Тетяна Скибицька.

За її словами, твердження, що омолоджувальна обрізка більш шкодить дереву, ніж допомагає — хибне. Вона пояснила, що дерева мають вікову межу, яку 70% насаджень у Миколаєві вже перетнули, тому замість спилювання дерев проводять процедуру кронування.

— Коли дерева досягають вікової межі — вони вже не виконують цю функцію, яка на них була покладена. Тому дерева необхідно міняти, але щоб дати друге життя дереву, яке треба зносити — ми їх омолоджуємо. Тобто ще 20-25 років вони можуть прослужити фільтром для нашого міста, — сказала вона.

У «Миколаївських парках» також запевнили, що для проведення робіт з кронування дерев не потрібні спеціальні дозвільні документи, тому підприємство не надаватиме їх представникам Держекоінспекції.

— Жодним законодавчим документом не передбачено складання актів або будь-яких дозвільних документів на проведення цих робіт, — додала Тетяна Скибицька.

Кронування дерев

На почтаку лютогого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».