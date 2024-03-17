Помер український політик Геннадій Москаль / Фото з архіву «НикВести»

Після важкої хвороби на 74 році помер відомий український політик Геннадій Москаль, один з найколоритніших діячів української політики.

Про це повідомив нардеп Микола Княжицький.

«Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою», — йдеться у дописі.

Микола Княжицький нагадав, що під час Євромайдану саме Геннадій Москаль попереджав журналістів про плановані напади на новостворений канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади Віктора Януковича щодо знищення патріотичних медіа.

Геннадій Геннадійович Москаль — український політик та правник, колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук (2002), доцент (2005), Народний депутат України від фракції партії «Батьківщина». У 2011–2013 входив до складу політичної партії «Фронт Змін», однак після її вливання до «Батьківщини» перейшов з іншими однопартійцями до нової партії, отримавши місце у політичній раді «Батьківщини».

З 2007 Народний депутат України VI та VII скликань, з грудня 2012 перший заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з 5 березня 2015. З 15 липня 2015-го по 11 червня 2019-го — знову голова Закарпатської ОДА.