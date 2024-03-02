в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових. Фото з Telegram

Наразі в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з членами сімей загиблих військовослужбовців.

«Нині ж, зі слів міністра охорони здоров’я понад 2800 тіл та фрагментів вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їх рідних для повернення для поховання», — повідомив він.

Разом з тим невідомо, скільки тіл залишаються не ідентифікованими. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими регулярно повідомляє про репатріацію тіл українських військових. Їх перевозять до державних установ для передачі представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, що 26 січня 2024 року Україна повернула тіла 77 полеглих військовослужбовців на підконтрольну урядові територію.

Також, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Нагадаємо, що Україні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня, на підконтрольну урядові України територію повернули тіла 66 оборонців, полеглих у боях.