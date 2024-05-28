Мобілізація засуджених / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Станом на ранок 28 травня вже 613 в’язнів вийшли з тюрем і приєдналися до лав ЗСУ, наразі вони проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі марафону «Єдині новини».

За його словами, для них передбачені «кілька місяців тренувань», після чого вони служитимуть у штурмових підрозділах.

— Станом на зараз це будуть штурмові підрозділи, це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи — без змішування з іншими військовослужбовцями, — сказав Денис Малюська.

Він додав, що не впевнений, що це найкраща опція, але в цьому питанні покладається на військових, бо їм «видніше».

— Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами, іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться пізніше. І вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи. Поки що це штурмові підрозділи, — заявив міністр.

Він також виступає за те, щоб дозволили мобілізуватися і тим, хто засуджений за одне убивство — неважливо, чи це навмисне вбивство, чи вбивство з необережності.

— З одним убивством — усі. Наші в’язні йдуть воювати не з тим, щоб ловити метеликів, вони йдуть вбивати. І досвід убивства у минулому не завжди є перешкодою, щоб гарно воювати. Якщо ми говоримо про вбивства, які не були вчинені з особливою жорстокістю, або це не вбивства двох чи більше людей, то дуже часто це злочини, які вчиняє особа, яка є менш суспільно небезпечною, ніж особа, яка вчинила 3-4 грабежі з використанням, наприклад, холодної зброї, — наголосив Денис Малюська.

Він пояснив, що іноді людина втрачає контроль над своїми діями і на певній емоційній хвилі робить те, що робити не повинна. Але після того, як отримує вирок і починає відбувати покарання, її стан психологічний і контроль над собою істотно змінюється — і її суспільна небезпека істотно зменшується у порівнянні з рецидивістами, які зробили професією відбирання грошей з використанням зброї — грабежі та напади на людей.

Мобілізація засуджених

Центральний суд Миколаєва дозволив мобілізуватись двом засудженим, які висловили бажання проходити військову службу. Співробітники Національної гвардії направлять чоловіків до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де колишні засуджені зможуть підписати контракт.

Раніше до Верховної ради України внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька повідомила, що заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України вже подали понад три тисячі засуджених.

У квітні Міністерство юстиції проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Тоді близько 4,5 тисячі засуджених в Україні виступили за ухвалення закону.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розказав, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК.