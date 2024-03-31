Вхід до сховища по площі Адміралтейській знаходиться у під'їзді, фото «НикВести»

У Департаменті ЖКГ Миколаєва поки не знають, як вирішити проблему недоступності укриттів у підʼїздах багатоквартирних будинків.

Про це заявив директор департаменту Дмитро Бездольний у статті «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».

Укриття були відремонтовані за кошти з міського бюджету. Однак доступу до них практично немає. В деяких випадках, тому що ключі від укриття знаходяться у місцевих жителів, до яких неможливо достукатись. В інших — немає доступу навіть до території дому, адже вони зачинені на магнітний замок.

І не дивлячись на те, що влада міста вимагає доступу до укриттів для всіх, місцеві пускати туди інших відмовляються. Як вирішити цю проблему у ДЖКГ не знають, каже Дмитро Бездольний.

— Почали стикатися з тим, що ми робимо найпростіше укриття, а мешканці будинку відмовляються туди пускати когось, крім себе. Звісно, вони мають бути відкриті для всіх громадян. І на це є чітка позиція мера. Є випадки, коли люди починають додатково вішати замки. І якщо хтось це робить, замок будуть зрізати і відчиняти укриття знов. Або є проблема, коли вхід в укриття знаходиться всередині під’їзду: виникає ще питання з доступом у під’їзд, — говорить Дмитро Бездольний.

Вхід до сховища, Фото: «НикВести» Вхід до сховища, Фото: «НикВести»

Це питання наразі на контролі міської влади, але першочергово Дмитро Бездольний радить миколаївцям повідомляти про зачинені укриття у кол-центр міськради.

— Якщо людина бачить, що укриття закрите, можна скаржитися у кол-центр, тоді повідомлення одразу потрапляє на КП «Захист» і вони розбираються, — резюмує він.

Раніше з'ясувалося, що на двері сховища по Силікатній (мікрорайон Матвіївка), розрахованому на 500 людей, начепили навісний замок. Свідком стала кореспондентка «НикВести», яка опинилася поруч зі сховищем під час повітряної тривоги, та не змогла туди потрапити.

Мер Олександр Сєнкевич, реагуючи на ситуацію, заявив, що комунальники будуть зрізати такі навісні замки, якщо помітять їх, а також закликав містян викликати в подібних випадках поліцію.