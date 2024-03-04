Вознесенський центр захисту тварин. Фото Вознесенська міська рада.

У Вознесенську на програму поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин минулого року витратили 788 тисяч гривень.

Про це йдеться у щорічному звіті виконання програми.

У Вознесенську діє Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2021-2024 роки. Вказується, що протягом 2023 року на фінансування заходів програми передбачалось 905 тисяч 275 гривень, однак було використано 788 тисяч гривень на потреби пункту тимчасового утримання тварин. Ремонт операційного залу за 100 тисяч гривень відклали через відсутність підрядника.

Варто зазначити, що у 2021 та 2022 роках заходи програми не були реалізовані в повному обсязі через відсутність фінансування.

У 2021 році на фінансування заходів програми передбачалось 309 тисяч гривень. На їх виконання за рік використано 136 тисяч 812 гривень. На 2022 рік на фінансування заходів програми передбачалось 1 мільйон 590 тисяч гривень. Однак було використано 184 тисячі 228 гривень.

Вознесенський центр захисту тварин. Фото Вознесенська міська рада. Вознесенський центр захисту тварин. Фото Вознесенська міська рада. Вознесенський центр захисту тварин. Фото Вознесенська міська рада. Вознесенський центр захисту тварин. Фото Вознесенська міська рада.

Нагадаємо, що волонтерка з Миколаєва разом із нідерландською колегою безкоштовно вакцинують домашніх тварин від сказу та інших захворювань.

Також повідомлялось, що у Миколаєві почав працювати проєкт «Кішка» від організації «Чотири лапи». Городянам пропонують простерилізувати та вакцинувати своїх домашніх улюбленців.