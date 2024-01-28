Безхатні тварини. Фото: «Happy Paw»

Волонтерка з Миколаєва разом із нідерландською колегою безкоштовно вакцинують домашніх тварин від сказу та інших захворювань.

Про це кореспондентам Суспільного повідомила організаторка акції Ольга.

Зазначається, що протягом 27 січня вже вакцинували 83 тварини.

«Ми проводимо таку акцію і це вже не перша, а четверта, завдяки іноземним волонтерам. Анджела з Нідерландів, волонтерка, вона привозить до України вакцини для тварин», — говорить Ольга.

За словами організаторки акції, з іноземною волонтеркою познайомилися коли допомагали притулку.

«Тоді почалася наша якась співпраця. Ми домовилися, і це почалося з літа. Це ми перший раз таке робили. Ми за один день поставили вакцину ста тваринкам», — розповідає Ольга.

Нагадаємо, з 26-27 січня 2024 року у Миколаєві та Очакові відбувалась безоплатна стерилізація безхатніх тварин від благодійного фонду «Happy Paw».

Зазначимо, щороку від нападу безпритульних собак у Миколаєві потерпали щонайменше декілька десятків людей. Кількість таких тварин на вулицях міста постійно зростала й у деякі роки сягала 7 тисяч. Через це постало питання регулювання їх кількості.

Також повідомлялось, що у Миколаєві почав працювати проєкт «Кішка» від організації «Чотири лапи». Городянам пропонують простерилізувати та вакцинувати своїх домашніх улюбленців.