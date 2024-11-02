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У австралійському заповіднику помер найстаріший у світі крокодил-рекордсмен

Крокодил Кассіус, фото: AAPКрокодил Кассіус, фото: AAP

В австралійському заповіднику помер Кассіус — найбільший у світі крокодил, що утримувався в неволі. Крокодил сягав 5,48 метра в довжину та важив понад одну тонну.

Про це повідомляє Reuters.

Причина смерті крокодила залишається невідомою. У заповіднику, де мешкав цей рекордсмен, зазначили, що погіршення стану здоров'я тварини почалося 15 жовтня 2024 року.

«Будемо дуже сумувати за Кассієм, але наша любов і спогади про нього залишаться в наших серцях назавжди», – зазначили працівники організації.

Зазначається, що крокодил жив у заповіднику з 1987 року. Кассіус – крокодил, який занесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі крокодил, який утримувався в неволі.

Харчуванням тварин у зоопарку Миколаєва

Ще у вересні 2022 року Миколаївський зоопарк силами небайдужих збирав кошти на корм для тварин. Тоді вдалося зібрати близько 200 тисяч гривень.

Водночас з початком повномасштабної війни українці почати купувати квитки до зоопарку онлайн, щоб фінансово підтримати заклад. Тоді місто знаходилося під постійними обстрілами й люди не могли відвідувати зоопарк.

Через рік, у квітні 2023 року, директор зоопарку Володимир Топчий повідомив, що заклад має значне недофінансування і потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.

Вже у жовтні 2024 року комунальна установа «Миколаївський зоопарк» оголосила чотири тендери на постачання корму для тварин протягом 2025 року на 8 мільйонів гривень.

При цьому у зоопарку планують побудувати три вольєри та відремонтувати скляну покрівлю «Острову звірів». Наразі вже розроблені відповідні проєкти і триває пошук донорів, які б профінансували ці роботи.

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